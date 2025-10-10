Arverne se renforce au capital de sa filiale Lithium de France, Hydro Energy Invest AS devient actionnaire d’Arverne

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, annonce la réalisation de l’opération d’échange d’actions, prévue par le traité d’apport conclu avec Hydro Energy Invest AS. Cette opération renforce la participation d’Arverne au capital de sa filiale Lithium de France.

Dans ce cadre, Hydro Energy Invest AS apporte ses 474 753 actions Lithium de France à Arverne Group. En contrepartie 2 232 288 nouvelles actions d’Arverne Group sont émises au bénéfice d’Hydro Energy Invest AS, pour une valeur de 22 322 880 euros, représentant une valeur de l’action Arverne Group de 10,00 €.

Conformément aux termes de l’accord, Hydro Energy Invest AS pourra solliciter la désignation d’un censeur au sein du conseil d’administration d’Arverne, tant qu’il détiendra au moins 5% du capital d’Arverne Group. Hydro Energy Invest AS s’engage à conserver ses actions Arverne Group jusqu’à la réalisation d’une augmentation de capital significative par Arverne Group ou pendant une période de 18 mois suivant l’apport.



Pierre Brossollet, fondateur et Président-Directeur général d’Arverne : « En se renforçant au capital de Lithium de France, Arverne conforte son positionnement de 1er fournisseur français de solutions géothermales, dont les métaux critiques contenus dans les saumures. Je me réjouis d’accueillir notre partenaire Hydro Energy Invest AS au capital d’Arverne pour unir nos expertises au service du développement des énergies durables ».