Arverne Group réalise l’installation géothermique de son futur siège social à Pau

Arverne Group, acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce le démarrage des travaux de forage de l’installation géothermique chaud/froid du programme immobilier Biotope, futur siège du Groupe, à Pau.

« L’installation de notre siège social au sein du programme Biotope à Pau illustre parfaitement notre engagement envers des solutions énergétiques locales, performantes et durables. Grâce à la solution de géothermie que nous déployons, ce bâtiment incarne notre savoir-faire et notre vision de son rôle essentiel pour réussir la transition énergétique. Nous sommes fiers d’offrir à nos collaborateurs un lieu de travail qui associe innovation, respect de l’environnement et bien-être. » déclare Pierre Brossollet, Fondateur et Président directeur général d’Arverne Group.