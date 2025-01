Arverne Group: projet de géothermie en Seine-Saint-Denis information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Arverne Group annonce la signature par sa filiale 2Gré d'un contrat ambitieux pour la création et l'exploitation d'un réseau de chaleur bas-carbone alimenté par géothermie, destiné aux villes de Clichy-sous-Bois et Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis.



Dans le cadre de ce projet, le réseau actuel sera entièrement réhabilité, tandis qu'un nouveau réseau sera déployé pour desservir de nouveaux quartiers. À horizon 2031, ce réseau s'étendra sur 26 km, avec une capacité de production de 115 GWh.



Grâce à l'utilisation de 91% d'énergie renouvelable, ce réseau permettra de réduire les émissions de CO2 de 20.000 tonnes par an, soit l'équivalent de 10.000 véhicules retirés de la circulation. Il contribuera à sortir environ 1.100 foyers de la précarité énergétique.





Valeurs associées ARVERNE GROUP 4,00 EUR Euronext Paris 0,00%