Arverne Group : Premier forage de géothermie pour Lithium de France

Pau, le 12 juin 2025 – Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN) annonce le démarrage des opérations de forage géothermique à Schwabwiller, menées par sa filiale Lithium de France, en vue de produire à la fois de la chaleur renouvelable et du lithium.

Ce coup d’envoi constitue une étape majeure du développement du Groupe, rendue possible après l’obtention de l’autorisation environnementale et du permis de construire.

Les premiers travaux sur le terrain concernent les opérations de génie civil. Le forage des puits de géothermie débutera après l’été. Il sera suivi, dès réception des autorisations nécessaires, par la construction de la centrale, et l’installation d’un démonstrateur qui évaluera les ressources en lithium ainsi que les performances de la technologie innovante d’extraction de lithium (DLE).

Une information et un suivi des opérations seront partagés tout au long du chantier avec les différents acteurs locaux.

Pierre Brossollet, fondateur et Président-Directeur général d’Arverne Group : « Ces premiers travaux concrétisent notre ambition : faire de la géothermie une solution tangible aux grands défis de la décarbonation. Ils marquent aussi une avancée décisive vers plus de souveraineté énergétique pour notre pays. »