Arverne Group : Lancement d’une offre au public d’actions existantes Transfert de cotation sur le compartiment général d’Euronext Paris

Arverne Group (Euronext Paris : ARVEN ; ISIN : FR001400JWR8), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce la mise en œuvre prochaine du transfert de la totalité des actions ordinaires composant le capital social de la Société ainsi que de la totalité des bons de souscription d’actions (Market Warrants), actuellement cotés et admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »), du compartiment professionnel vers le compartiment général d’Euronext Paris (le « Transfert »).

Le Conseil d’administration de la Société a décidé, conformément à l’autorisation qui lui a été accordée par la quatorzième résolution adoptée par l’assemblée générale annuelle de la Société le 7 juin 2024, de réaffecter 33 730 actions ordinaires existantes de la Société, initialement affectées à la mise en œuvre du contrat de liquidité conclu par la Société et CIC Market Solutions le 18 septembre 2023 (le « Contrat de Liquidité »), afin qu’elles soient placées dans le cadre d’une offre au public en France, par la Société, prenant la forme d’une offre à prix fixe (l’« Offre ») au prix de 3,81 euros par action ordinaire.

Le placement de l’intégralité des actions de l’Offre sera garanti par Pierre Brossollet, actionnaire de référence de la Société (par l’intermédiaire de la société Arosco SARL qu’il contrôle) qui s’est engagé de manière irrévocable à acquérir, via Arosco SARL, l’intégralité des actions de l’Offre.