Arverne Group: entrée de Bpifrance au capital information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 13:03









(CercleFinance.com) - Arverne Group grimpe de 10% après l'entrée à son capital de Bpifrance, réalisée par l'acquisition de 1.709.740 actions existantes représentant 4,29% du capital et 4,91% des droits de vote, dans le cadre d'une cession de blocs hors marché.



L'opération s'accompagne de la nomination d'un représentant de Bpifrance au conseil d'administration, tout d'abord en tant que censeur, puis comme administrateur, dont la nomination sera proposée au plus tard à la première AG qui suivra celle du 18 juin.



'Ce partenariat renforcera notre capacité à déployer notre feuille de route pour atteindre à horizon 2031, une capacité de production annuelle de 4 TWh de chaleur géothermale et de 27.000 tonnes de lithium géothermal', commente son PDG Pierre Brossollet.





Valeurs associées ARVERNE GROUP 4,5400 EUR Euronext Paris +11,82%