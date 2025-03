Arverne Group atteint l’ensemble de ses objectifs 2024 et confirme de solides perspectives

Pau, le 26 mars 2025 - Arverne Group (FR001400JWR8 - ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol pour accélérer la transition énergétique, annonce ses résultats annuels 2024.



« Arverne Group, positionné sur les marchés porteurs de la chaleur et du lithium géothermal, a développé une stratégie unique de valorisation des ressources naturelles du sous-sol, pour une transition énergétique souveraine et compétitive. En 2024, nous avons notamment démontré la pertinence de notre modèle de la conception des installations à l’exploitation de chaleur géothermale et réalisé l’installation de géothermie de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, contribuant ainsi à sa décarbonation. En 2025, le Groupe prévoit des jalons significatifs : le lancement de la phase pré-industrielle de notre projet innovant couplant chaleur et lithium géothermal en Alsace et la signature de contrats confirmant notre première production de chaleur géothermale en 2026. Depuis le transfert sur le compartiment général d’Euronext Paris, nous sommes particulièrement heureux d’accueillir de nouveaux actionnaires individuels, aux côtés de nos actionnaires historiques. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes du Groupe pour leur engagement et leur travail au bénéfice des territoires. » déclare Pierre Brossollet, fondateur et Président Directeur Général d’Arverne Group.