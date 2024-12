Arverne Group annonce un accord-cadre entre Lithium de France et Tenaris, portant sur l’acquisition de composants tubulaires, pour son projet de chaleur et lithium géothermal en Alsace

Arverne Group (FR001400JWR8 - ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol pour accompagner la transition énergétique, annonce que sa filiale Lithium de France a conclu un accord-cadre pour l'acquisition de tubages auprès de Tenaris, leader de la fabrication de produits tubulaires pour les industries de l’énergie dans le monde.



Lithium de France a d’ores et déjà passé une commande de composants tubulaires destinés au premier puits de son projet de chaleur et lithium géothermal. Ces équipements seront fabriqués en Italie par Tenaris avant d’être livrés en Alsace.



Cet accord marque une nouvelle étape dans la préparation de la campagne de forage, pour atteindre la production de 27,000 tonnes par an de lithium (LC) en 2031. À la suite du succès de la réalisation de l’étude de préfaisabilité (PFS), Arverne Group a annoncé des décisions techniques stratégiques pour la production de carbonate de lithium (LC), avec un coût de production estimé inférieur à 4,500€/tonne, positionnant le projet dans le premier quartile de la courbe de coût en « cash cost ». Arverne Group confirme le lancement d’une étude de faisabilité définitive (DFS) par Lithium de France début 2025.