Arverne Group annonce un accord-cadre entre Lithium de France et SLB

Arverne Group (FR001400JWR8 - ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol pour accompagner la transition énergétique, annonce que sa filiale Lithium de France a conclu un accord-cadre pour l’acquisition de têtes de puits auprès de SLB, société mondiale de technologie à destination de l’industrie de l’énergie, pour son projet de chaleur et lithium géothermal en Alsace.

Une première commande a déjà été passée pour des équipements qui seront fabriqués en Europe et livrés en Alsace avant le début de la campagne de forage.

Le projet de chaleur et lithium géothermal conduit par Arverne Group et Lithium de France, prévoit d'atteindre en 2031, une capacité de production annuelle de 27 000 tonnes de lithium carbonate et de 2,2 TWh de chaleur géothermale. La chaleur produite bénéficiera aux entreprises, aux agriculteurs et aux collectivités locales en Alsace grâce à une chaîne d'approvisionnement localisée. Le lithium géothermal bas carbone sera destiné à alimenter les batteries des véhicules électriques produits en France.