Arverne Group annonce la sélection de Sedgman pour réaliser l’Avant-Projet Détaillé du projet de Lithium de France
information fournie par Boursorama CP 08/09/2025 à 18:00

Arverne Group annonce que sa filiale Lithium de France a choisi Sedgman, une société d’ingénierie leader dans la mise en œuvre de solutions de traitement des minéraux et infrastructures associées, pour l'industrie mondiale des ressources.
Sedgman a été sélectionnée pour réaliser l’Avant-Projet Détaillé (APD) du projet de Lithium de France en Alsace, en vue de fournir des services de conception technique et de développement du projet d’usines d'extraction, de concentration et de purification de lithium, destinées à produire du carbonate de lithium de qualité batterie.

L’Avant-Projet Détaillé (APD), partie intégrante de l’étude définitive de faisabilité (DFS ), est une étape clé de la phase pré-industrielle lancée en 2025, pour une durée prévue de 12 à 18 mois. Cette étude a pour objectif de préciser les résultats de l'étude de préfaisabilité (PFS) et de conduire à une décision finale d'investissement pour le projet.

