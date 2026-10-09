Arverne franchit une étape majeure : l'Europe fait du projet Lithium de France un pilier de sa souveraineté industrielle

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales annonce que la Commission européenne a désigné Lithium de France comme projet stratégique dans le cadre du Critical Raw Materials Act (CRMA), faisant entrer le projet dans le cercle restreint des initiatives considérées comme essentielles à l'indépendance industrielle et énergétique de l'Europe.

Le CRMA fixe des objectifs structurants à l’horizon 2030, visant notamment 10 % d’extraction de matières premières critiques sur le sol européen et 40 % de transformation en Europe. En s’inscrivant pleinement dans ces objectifs, Arverne contribue au développement d’une chaîne de valeur européenne des batteries compétitive, résiliente et durable.

Au-delà de la reconnaissance institutionnelle, cette désignation constitue un puissant accélérateur pour le développement de Lithium de France. Elle accroît la visibilité du projet auprès des investisseurs, conforte son caractère stratégique à l’échelle européenne et ouvre la voie à certains financements et dispositifs réglementaires européens dédiés aux projets stratégiques.