Arverne confie un mandat de conseil financier à Macquarie Capital et annonce son Capital Markets Day qui se tiendra le 26 mars 2026

Pierre Brossollet, PDG et fondateur d’Arverne, déclare : « La place prépondérante accordée à la géothermie dans la nouvelle feuille de route énergétique française impose le développement d’une filière nationale solide, dont Arverne est le fer de lance. La stratégie du Groupe a été renforcée pour promouvoir la géothermie, avec un portefeuille étendu de projets au modèle économique vertueux. En parallèle, le projet Lithium de France en Alsace progresse avec succès dans sa phase pré-industrielle. Je me réjouis de présenter le plan et les ambitions d’Arverne aux investisseurs le 26 mars. Les équipes sont pleinement engagées pour accélérer l’émergence de la géothermie, cette solution souveraine d’énergie propre qui repose littéralement sous nos pieds.»