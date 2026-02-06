Arverne annonce la nomination de Christophe Constant, au poste de Directeur de sa filiale Lithium de France

Créé en 2020, la vocation de Lithium de France est d’accélérer la transition énergétique par la fourniture de chaleur aux entreprises, aux agriculteurs comme aux collectivités territoriales, et la production de lithium géothermal destinée aux batteries des véhicules électriques. Engagé dans la phase pré-industrielle de son projet, Lithium de France s’appuiera sur l’expérience de Christophe Constant, qui a passé plusieurs années au sein de groupes industriels cotés, notamment comme Directeur général.



Diplômé de l’INSA, Christophe Constant débute sa carrière d’ingénieur dans le secteur de l’énergie au sein du groupe Areva. Il étend ensuite son expérience aux domaines de l’aéronautique, du spatial et du ferroviaire. Pendant dix ans, il évolue chez Alstom, où il occupe plusieurs fonctions stratégiques à l’international en Europe et en Amérique du Nord, principalement sur les opérations et le développement commercial. Par la suite, son parcours entrepreneurial lui permet d’acquérir une compréhension approfondie des enjeux de transformation industrielle et de croissance auxquels sont confrontées les entreprises technologiques.



En 2022, Christophe Constant rejoint Helexia, acteur majeur de la transition énergétique, en qualité de Directeur Général.