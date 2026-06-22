Arverne annonce l’initiation de couverture de son titre par Portzamparc

Pau, le 22 juin 2026 - Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, annonce l’initiation de couverture de son titre par Portzamparc BNP Paribas Group.

Dans son étude « Arverne, Leader de la souveraineté et de la transition énergétique » publiée le 22 juin 2026, Nicolas Delmas initie le suivi du titre Arverne avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours à 12 mois de 10,60€ par action, soit un potentiel de hausse de 18%, par rapport au cours de clôture du 19 juin 2026.

Cette initiation de couverture renforcera la visibilité du Groupe auprès de la communauté financière, en apportant une analyse approfondie sur son positionnement stratégique, son modèle économique et ses leviers de croissance.

Elle s’inscrit dans la continuité de la couverture existante et contribue à enrichir le consensus des analystes, aux côtés de TP ICAP, ODDO BHF, Kepler Chevreux et CIC Market Solutions.