Arverne: Ademe Investissement dépasse les 10% des votes
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 15:24
Le déclarant se réserve la possibilité de procéder à des achats ou des cessions d'actions Arverne Group, mais n'envisage pas de prendre le contrôle de la société, ni de demander de nomination supplémentaire au conseil d'administration.
Valeurs associées
|5,2500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Quatre unités de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) sont lundi à l'arrêt en raison de la "présence massive et non prévisible de méduses" dans les stations de pompage de l'eau servant au refroidissement des réacteurs, a annoncé EDF. Ces arrêts automatiques ... Lire la suite
-
Le négociant mondial en énergie et en matières premières Hartree Partners est en pourparlers pour acquérir la société agro-industrielle française Touton, qui commercialise près de 10% du cacao mondial, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Le commerce ... Lire la suite
-
Europe: Croissance des profits au 2e trimestre mais l'euro fort et les incertitudes commerciales pèsent
par Samuel Indyk et Danilo Masoni Les entreprises européennes ont enregistré au titre du deuxième trimestre une croissance de leurs bénéfices, ce pour le cinquième trimestre consécutif, mais celle-ci est à la traîne par rapport aux Etats-Unis en raison du renforcement ... Lire la suite
-
Le premier constructeur européen Volkswagen et l’équipementier Bosch ont annoncé lundi viser 2026 pour finaliser leur technologie de conduite autonome accessible aussi aux modèles d'entrée de gamme. Les deux groupes allemands mettent au point une "pile logicielle" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer