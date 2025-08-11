Arverne: Ademe Investissement dépasse les 10% des votes information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 15:24









(Zonebourse.com) - Ademe Investissement a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 août, le seuil de 10% des droits de vote d'Arverne Group et détenir 9,79% du capital et 10,23% des droits de vote, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.



Le déclarant se réserve la possibilité de procéder à des achats ou des cessions d'actions Arverne Group, mais n'envisage pas de prendre le contrôle de la société, ni de demander de nomination supplémentaire au conseil d'administration.





Valeurs associées ARVERNE GROUP 5,2500 EUR Euronext Paris 0,00%