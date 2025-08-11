 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arverne: Ademe Investissement dépasse les 10% des votes
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 15:24

(Zonebourse.com) - Ademe Investissement a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 août, le seuil de 10% des droits de vote d'Arverne Group et détenir 9,79% du capital et 10,23% des droits de vote, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

Le déclarant se réserve la possibilité de procéder à des achats ou des cessions d'actions Arverne Group, mais n'envisage pas de prendre le contrôle de la société, ni de demander de nomination supplémentaire au conseil d'administration.

Valeurs associées

ARVERNE GROUP
5,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
