Arverne: accueil tiède pour le premier jour de cotation

(CercleFinance.com) - L'action Arverne Group reçoit un accueil sans grand enthousiasme mercredi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, dans un climat qui reste à la prudence sur les marchés d'actions et sur la santé de l'économie en général.



Le titre du spécialiste de la transition énergétique se traite actuellement autour de 11,2 euros, soit un repli de plus de 2%, pour une capitalisation boursière qui ressort à 390 millions d'euros.



L'introduction en Bourse d'Arverne est le fruit de son rapprochement avec Transition, un SPAC français dédié à la transition énergétique qui cotait sur Euronext Paris depuis juin 2021.



Le groupe industriel s'est spécialisé dans valorisation énergétique des ressources du sous-sol, c'est-à-dire la géothermie, pour produire de la chaleur locale et extraire du lithium dans le respect de l'environnement.



Avec son entrée en Bourse, la 'cleantech' dit désormais disposer d'environ 162 millions d'euros pour atteindre ses objectifs, à savoir démarrer la production de géothermie en 2025 et celle de lithium en 2027.





