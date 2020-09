Artprice: Sotheby's, Phillips et Ketterer se réinventent face au changement de paradigme

PARIS, 22 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Ce 29 juin 2020, le charismatique commissaire-priseur de Sotheby's, Oliver Barker, a brillamment adjugé seul, debout devant un parterre d'écrans, le triptyque Inspired by the Oresteia of Aeschylus (1981) de Francis Bacon, pour 84,55 m$. Ce résultat a d'autant plus rassuré le Marché de l'Art que la vente n'était pas sans risque. En octobre 2017, Christie's avait échoué à vendre à Londres Study of Red Pope 1962. 2nd Version (1971), supposé établir un record historique aux enchères en Europe à plus de 90 m$.

Bien sûr, l'annulation de toutes les foires et des grandes ventes de printemps a affamé le marché haut de gamme. Hormis quelques belles pièces proposées dans salles de ventes londoniennes à la fin du mois de janvier (Tiepollo, Mantegna) et au début du mois de février (Hockney, Magritte, de Lempicka), les grands collectionneurs n'avaient encore rien eu à se mettre sous la dent cette année.

« Qu'il y a-t-il de plus frustrant que d'être confiné sans pouvoir rien acheter ? ironise thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'ArtMarket.com et de son département Artprice. Surtout quand on songe que l'argent placé à la banque coûte si cher de nos jours... C'est un problème de riches évidemment, mais que les maisons de ventes ont bien compris. Certaines se sont installées dans les Hamptons cet été, là où les collectionneurs new-yorkais s'étaient réfugiés. Phillips y a présenté une sélection d'oeuvres qu'elle vendra prochainement aux enchères. Cette maison n'échappe pas à une lourde baisse, de près la moitié de son chiffre d'affaires, mais elle remonte à la 4ème place mondiale et surtout elle prépare l'avenir ».

Oeuvre collective - Portraits de Richard Prince, Francis Bacon & Christo

Phillips a d'ailleurs annoncé la création d'un tout nouveau partenariat avec la première maison de ventes chinoise, Poly Auction, dont le produit de ventes avait atteint 617 m$ en 2019. Mais Poly Auction a connu un début d'année 2020 compliqué, engrangeant seulement 3,7 m$ au cours du premier semestre (-99%). Une situation qu'elle espère rapidement inverser, notamment en s'alliant avec la maison anglo-saxonne Phillips à Hong Kong pour encourager les vendeurs. « [Cette collaboration] offre une occasion unique pour les consignataires de tirer parti de la clientèle et de la force marketing combinées de deux des plus grandes maisons de ventes aux enchères au monde » (1), se réjouit Jonathan Crockett, Président de Phillips Asia.

Top 10 maisons de ventes de Fine Art (1 janvier 2020 - 31 août 2020)

Sotheby's - 1,49 Mrd$ (-31%) Christie's - 1,03 Mrd$ (-54%) China Guardian - 171 m$ (-31%) Phillips - 164 m$ (-49%) Xiling Yinshe - 76,3 m$ (+18%) Bonhams - 54,5 m$ (-32%) Artcurial - 36,5 m$ (-30%) Ketterer Kunst - 31,8 m$ (+5%) Dorotheum - 27,1 m$ (-24%) Mainichi - 22 m$ (-35%)

En pleine crise sanitaire, la maison de ventes allemande Ketterer a même su maintenir la croissance. Forte d'une longue expérience des ventes en ligne, elle a pu assurer la continuité des échanges tout au long de la période de confinement, organisant chaque mois entre janvier et juin une à deux sessions "Online-Only". Puis, en juillet 2020, quatre ventes physiques ont pu être complétées à Munich, totalisant 29,5 m$. Ketterer réalise ainsi le meilleur début d'année de son histoire.

« Notre succès repose sur 65 années d'expérience, confie Robert Ketterer, commissaire-priseur et propriétaire de la société Ketterer Kunst. Nous sommes en mesure de reconnaître très rapidement les moindres changements sur le marché et réagissons de manière flexible, malgré la taille et la stabilité de notre structure. Pionnier du numérique, nous organisons des ventes aux enchères 100% en ligne depuis 2007, avec beaucoup de succès. Lors de notre 500ème vente nous avons enregistré pour la première fois une offre en ligne millionnaire.

Ketterer Kunst a par ailleurs su s'imposer comme le spécialiste international de l'art allemand. Nous savons exactement ce que recherchent les acheteurs potentiels, et quelle oeuvre doit être placée dans quelle vente, à quel moment. Cela se traduit notamment par l'évolution constante de nos catalogues et de nos ventes en ligne. Nous adaptons non seulement notre agenda et notre offre aux événements qui influencent le Marché, mais nous savons également comment susciter les désirs en proposant une offre de qualité vraiment unique ».

En cette période délicate de transition accélérée vers le numérique, sur fond de crise sanitaire, les ventes en ligne ne constituent pas encore la solution idéale pour tous les segments du Marché de l'Art. Elles ne se prêtent pas exactement de la même mannière à toutes les gammes de prix, tous les médiums, tous les artistes, etc. Une approche de type 'Bricks and Clicks', qui prône un fonctionnement souple alliant les différents canaux de ventes (physiques, en ligne, privées), semble être la stratégie à privilégier sur le Marché de l'Art sur le moyen terme. Il s'agit d'une nouvelle forme de création de valeur : sélectionner la bonne oeuvre du bon artiste au bon moment, et la placer dans le bon catalogue en choisissant le canal de vente le mieux adapté.

