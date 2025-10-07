Artprice News : Artprice by Artmarket publie, à l'aube de la Frieze et d'Art Basel Paris, son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2025 : nombre de transactions record, changement de paradigme, révolution de l'IA et des femmes artistes

PARIS , 7 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Artprice News ® annonce la sortie du 31ème Rapport Annuel sur le Marché de l'Art Contemporain, dans lequel Artprice by Artmarket présente et analyse un Marché de l'Art Contemporain et Ultra-Contemporain (méthodologie en fin de communiqué), plus intense que jamais, à l'aube de la Frieze London, suivie d'Art Basel Paris.

Artprice News lève le voile sur l'état actuel du Marché de l'Art Contemporain avec l'analyse du département d'économétrie d'Artprice

Alors que galeries, Maisons de ventes et Art Advisors scrutent les causes et conséquences du ralentissement du Marché de l'Art mondial, le 31ᵉ Rapport Artprice by Artmarket livre un décryptage précis du Marché des enchères d'Art Contemporain.

Il expose l'ampleur et les ressorts de la contraction, mais aussi les signaux positifs : l'ascension des artistes femmes, l'émergence de nouvelles scènes et l'irruption de l'IA qui est un véritable changement de paradigme. Plus qu'un état des lieux, ce rapport trace déjà les lignes de force du marché de demain.

Dans cette continuité, depuis septembre 2025, avec près de 30 ans d'expérience en tant que Leader mondial de l'information sur la Marché de l'Art, Artprice passe à la vitesse supérieure avec le lancement de son agence de presse Artprice News , avec son partenaire historique depuis 25 ans, Cision PR Newswire, et diffusent désormais l'actualité quotidienne et mondiale du Marché de l'Art sur 122 pays et 11 langues.

Ainsi, Artprice passe d'un rythme hebdomadaire de son agence de presse ArtMarket Insight® - qui se poursuit - à un fil d'information quotidien mondial en continu 24/7 avec Artprice News ®.

Cette puissance de diffusion mondiale permet à Artprice by Artmarket d'enrichir ses célèbres rapports annuels par l'analyse de son I A propriétaire Intuitive ArtMarket® et son association avec Perplexity, avec une somme inimaginable de données et de paramètres de son application propriétaire IA Blind Spot ® .

Artprice possédant le plus grand fonds de manuscrits et catalogues de ventes aux enchères au monde, de 1700 à nos jours, elle est en train d'absorber dans son IA Propriétaire Intuitive Artmarket ® une somme d'informations historiques inimaginables, qui sont tokenisées pour le prochain Rapport Annuel sur le Marché de l'Art global, dont la 32ème édition paraîtra en mars 2026. Les fidèles lecteurs découvriront ainsi de nouvelles terrae incognitae.

Ce fonds documentaire, à la demande du collège des commissaires aux comptes d'Artmarket.com, a fait l'objet d'une nouvelle expertise en janvier 2025 qui l'estime à 43 millions d'euros.

Cette Bibliothèque d'Alexandrie constituera la materia prima des IA propriétaires d'Artprice by Artmarket.

Ainsi, Artprice, dans ses rapports annuels sur le Marché de l'Art, met en lumière des courants artistiques transversaux d'une extrême complexité qui échappent en grande partie aux mondes académique, institutionnel, universitaire et marchand.

Une disruption entre le haut et le bas ?

Un quart du chiffre d'affaires mondial semble s'être évaporé en un an. Pourtant, jamais le marché des enchères n'a été aussi actif : les Maisons de Ventes enregistrent un record historique de transactions pour l'Art Contemporain.

Un segment premium essoufflé — mais bien plus d'artistes, plus de lots, plus de circulation que jamais.

Des dizaines de milliers d'artistes contemporains sont passés en vente aux enchères cette année, et le champ des possibles n'a jamais été aussi vaste. Un artiste sur cinq faisait ses premiers pas aux enchères — souvent avant ses 40 ans — et déjà, une nouvelle garde se dessine, esquissant le marché de demain.

Le segment des œuvres abordables, à moins de 5 000 $ voire moins de 1 000 $, poursuit sa croissance, dopé par les ventes en ligne. Accessible, fluide, il attire une clientèle jeune, connectée, avide d'œuvres en phase avec leur temps et leurs préoccupations, en lien avec leur vision d'un monde nouveau, multi-polaire, tant sur le plan géopolitique, philosophique que numérique avec l'IA.

Selon thierry Ehrmann , Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice :

« Un véritable tsunami est en cours sur les œuvres abordables. Pour preuve entre autres, la rencontre d'Artprice à NY et à Beijing avec les grands dirigeants des principales Maisons de Ventes mondiales, qui pensent à une stratégie où le Marché de l'Art doit se concentrer sur les œuvres situées entre 5 000 et 15 000 $, et d'autre part s'ouvrir sur les ventes d'œuvres d'art en cryptomonnaies, désormais sécurisées principalement par les ETF où depuis 2024, les États-Unis ont approuvé les ETF Bitcoin spot et ETF Ethereum spot.

Des géants comme BlackRock (iShares Bitcoin Trust) et Fidelity proposent ces produits qui répliquent directement le cours du Bitcoin/Ethereum. Ils sont négociables comme des actions classiques et éliminent tous les risques techniques de détention.

Chez Artprice by Artmarket, nous avons entrepris il y a près de trois ans de convertir la totalité de nos banques de données de catalogues d'œuvres d'art en Bitcoin et Ethereum, incluant les variations de cours depuis mars 2010 (naissance du Bitcoin), en plus des 8 devises internationales qui existaient déjà sur nos banques de données . Nous sommes passés de 2% de consultations de nos bases de données en cryptomonnaies à 36%.

Cela signifie qu'aujourd'hui les 300 nouveaux collectionneurs millionnaires sont pour la plupart de jeunes informaticiens, entre 25 et 40 ans, qui possèdent des Bitcoins et des Ethereum. Ces nouveaux acheteurs, outre l'acquisition de signes extérieurs de richesse, recherchent naturellement une forme de reconnaissance sociale qu'ils trouvent dans l'achat d'art et notamment dans les œuvres d'art numérique avec l'irruption de l'IA, qui représente un véritable changement de paradigme en art.

L'expertise d'Artprice en IA, depuis 1987 avec Groupe Serveur sa maison-mère, son IA propriétaire Intuitive Artmarket ® et sa collaboration avec Perplexity, lui permettent d'affirmer, qu'au-delà des centaines d'IA génératives, vont émerger des milliards de créateurs de tout âge et de toute profession, parmi lesquels émergeront quelques millions d'auteurs qui vont modifier la volumétrie du Marché de l'Art comme jamais dans son histoire. »

À l'autre bout du spectre, les locomotives du marché marquent le pas : les ventes à six chiffres reculent nettement. Résultat : à Hong Kong , le produit des ventes tombe de moitié par rapport à la moyenne des dix dernières années. Qu'en est-il pour Londres, New York ?

Les places de marché les plus puissantes — les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni — concentrent plus de trois quarts de la valeur mondiale. Toutefois, Paris s'impose désormais comme la capitale la plus dynamique au monde en nombre de transactions, devant Londres et New York . Comment expliquer une telle vitalité ?

Nouvelles scènes, nouveaux visages de l'art

Les chiffres racontent aussi l'émergence de nouvelles scènes et l'irruption de nouveaux visages. La scène japonaise confirme son influence au-delà de Takashi Murakami et Yoshitomo Nara. Les artistes femmes franchissent des caps décisifs, multipliant les records et bousculant une hiérarchie longtemps figée.

Le Marché de l'Art Contemporain va exploser en raison des écrans qui sont omniprésents dans la vie quotidienne. L'image numérique, à travers une multitude de lignes de produits dédiés aux œuvres numériques, atteint désormais une qualité de définition au-delà de ce que l'œil humain (le capteur) et son cerveau (le véritable générateur de l'image) puissent observer. Les écrans sont désormais d'une exceptionnelle résolution, à un coût divisé par dix en quelques années.

Par ailleurs, la création d'œuvres numériques, à partir de prompts d'IA, offre aux artistes des possibilités infinies, sans qu'ils soient entravés par la programmation informatique, qui constituait une véritable entrave à la création artistique.

À ce titre, la plus belle adjudication pour une œuvre IA qui est attribuée à "A.I. God. Portrait of Alan Turing" (2024) d'Ai-Da Robot : 1,1 M$ chez Sotheby's New York le 07/11/ 2024.

Cette œuvre somptueuse est un clin d'œil à Alan Turing, véritable précurseur de l'IA, qui a cassé grâce à la cryptanalyse, pour la première fois au monde, le code nazi Enigma, qui a permis aux alliés de la seconde guerre mondiale de vaincre. Poursuivi en justice en 1952 pour son homosexualité, Alan Turing est condamné à la castration chimique et décide de mettre fin à ses jours par une prise de cyanure le 08 juin 1954. La Reine Elisabeth II le reconnaît comme héros de guerre et lui accorde une grâce royale à titre posthume en 2013.

Face à ce changement de paradigme, les Maisons de Ventes repensent comme jamais leurs stratégies avec une rare audace, les collectionneurs redéfinissent leurs priorités et les jeunes acheteurs imposent de nouveaux codes.

L'Art Contemporain n'est pas en pause : il change de cap et ouvre la voie à un écosystème plus inclusif, plus fluide, plus diversifié.

Focus d' Artprice News ® sur le destin des blue chips

Du destin des blue chips comme Jean-Michel Basquiat , Banksy ou Marlene Dumas aux percées inattendues de nouveaux artistes, en passant par les capitales secondaires qui montent en puissance et la révolution digitale, le Rapport Artprice 2025 sur le Marché de l'Art Contemporain est une plongée dans les dynamiques souterraines d'un marché en pleine mutation.

Un marché où chaque chiffre raconte une histoire et où chaque tendance dessine déjà le visage de demain.

Plus qu'un bilan chiffré, ce 31ᵉ Rapport mondial esquisse le futur : quelles opportunités saisir dans un marché fracturé ? Quels artistes suivent une courbe ascendante malgré la prudence ambiante ? Quelles scènes émergent alors que d'autres ralentissent ?

Le Rapport 2025 sur le Marché de l'Art Contemporain est disponible gratuitement en PDF, en français, en anglais :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2025

Basé sur l'analyse des ventes aux enchères de plus de 47 000 artistes contemporains dans le monde (juillet 2024 – juin 2025), il s'impose depuis longtemps comme la Bible du secteur. Que vous soyez professionnel, collectionneur aguerri, journaliste, amateur passionné ou étudiant, ce rapport vous plonge au cœur des tendances, des évolutions structurelles et des dynamiques qui redessinent intégralement le marché.

Téléchargez le rapport dès maintenant pour découvrir, chiffres à l'appui, les grandes transformations en cours ainsi que le classement des artistes contemporains les plus cotés dans le monde.

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2025

Méthodologie

Ce Rapport analyse l'ensemble des ventes aux enchères publiques de Fine Art – peinture, dessin, sculpture, photographie, estampe, vidéo, installation, tapisserie – et de NFT, à l'exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier. Il couvre les résultats d'adjudications mondiaux enregistrés par Artprice by Artmarket pour les artistes nés après 1945 (Art Contemporain), avec un focus sur les artistes de moins de 40 ans (Art Ultra-contemporain), entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

Tous les prix indiqués dans ce Rapport se réfèrent aux résultats de ventes aux enchères publiques, frais acheteurs inclus. Toute mention $ fait référence au dollar américain.

Copyright 1987-2025 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à tout vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : econometrics@artprice.com

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris.

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987.

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 879 900 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 210 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et titres de presse dans le monde avec 121 pays et 11 langues.

Artmarket.com met à la disposition de ses 9,3 millions de membres, les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe.

Il existe maintenant un futur pour le Marché de l'Art avec l'IA Intuitive Artmarket® d'Artprice

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI).

Artprice by Artmarket publie son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2025 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2025

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2024 publié en mars 2025 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2024

Artprice by Artmarket.com remporte le 1er prix du Challenge Mobilité 2023 sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui récompense sa démarche écoresponsable

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos

La Demeure du Chaos de thierry Ehrmann reconnue officiellement comme oeuvre d'art totale par Madame La Ministre de la Culture, le 20 mars 2025

