Artmarket.com : T1 en forte hausse, 2025 année de l'Intelligence Artificielle avec l'IA Intuitive Artmarket® induite dans les banques de données Artprice, ses nouveaux services et abonnements à haute valeur ajoutée

Chiffre d'affaires en K€ 1T2025* 1T2024* Variation en % Internet dont variation des produits constatés d'avance* 3 534 2 541 +39 % *dont PCA 1 415 235

Pub Internet et autres prestations 430 170 +153 % Total CA 1 T2025 3 964 2 711 +46 %

(*) Changement de méthode comptable pour l'enregistrement du Chiffre d'Affaires depuis le 30/06/2021. Artmarket.com précise que cette évolution réglementaire ne change strictement en rien les conditions générales de vente et d'utilisation, ni les conditions juridiques et techniques des contrats d'abonnements et de vente, ni les modes de règlement au comptant des produits et services, liant la société à sa clientèle. En effet, la norme IFRS 15, remplaçant les anciennes normes de constatation et de rattachement du chiffre d'affaires lié à la clientèle des sociétés cotées sur le marché réglementé, est désormais en vigueur.

Nouveaux services et abonnements IA Intuitive Artmarket® d'Artprice pour 2025/2030, accompagnant l'onde de choc mondiale de l'Intelligence Artificielle

À l'heure où la France vient d'accueillir ce premier trimestre le sommet mondial pour l'action sur l'Intelligence Artificielle, Artprice by Artmarket, qui est depuis 28 ans le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, dévoile son schéma directeur 2025- 2030 et les premières réussites concrètes de son IA Intuitive Artmarket® sur le T1 2025 avec +46 % de CA, confirmant sa place de Leader mondial en IA de l'information sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket a franchi une nouvelle étape le 09 janvier 2025, avec la réussite de son IA Intuitive Artmarket® et s'impose comme le Leader mondial en IA de l'information sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket a commencé à déployer à la fin 2024, au cœur de ses abonnements haut de gamme, des données qui ont fait l'objet d'un apprentissage par son IA Intuitive Artmarket® et ses algorithmes.

Cette étape ayant été validée avec succès, Artprice a donc déployé officiellement, le 09 janvier 2025, la nouvelle version de ses abonnements annuels Premium (de 489 à 799€), qui contiennent ses données enrichies grâce à son IA Intuitive Artmarket®, et se positionnent, avec 3 mois de recul, comme les abonnements annuels de prédilection, avec ses segments haut de gamme.

Cette évolution très positive +46% au T1 2025 démontre, d'une part, que les 9,3 millions de clients et membres d'Artprice by Artmarket ont parfaitement intégré la culture de l'IA au cœur de ses banques de données et mutent vers les abonnements premium et professional incluant l'IA Intuitive Artmarket® avec un impact sur la croissance du chiffre d'affaires récurrent (ARR). Artprice va ainsi décupler, au cours des prochaines années, ses recherches et résultats à un niveau jamais atteint dans le Marché de l'Art pour ses clients et membres et proposer de nouveaux services et produits.

Néanmoins, cette projection doit prendre en compte deux paramètres : celui de la prudence avec l'effet d'annonce en corrélation avec la déferlante quotidienne d'annonces sur l'IA générative sur les médias de masse. D'autre part, Artprice by Artmarket ne doit pas négliger ses clients et membres qui se fient exclusivement à des données ultra-qualifiées, sans une approche d'IA algorithmiques. Ce segment de clients, même s'ils sont minoritaires, doivent être pris en compte par les services marketing et commerciaux, ce qui sur le premier trimestre 2025 a été insuffisamment le cas. Il y a lieu pour ce segment de clientèle et membres d'adopter une pédagogie progressive et inclusive.

L'intérêt stratégique d'Artprice dans le développement de son IA Verticalisée, propriétaire et sobre en ressources énergétiques est confortée par de nombreuses analyses qualitatives

Dans un écosystème technologique où l'IA générative attire toute l'attention du grand public, l'approche d'Artprice avec son IA propriétaire Intuitive Artmarket®, sobre en énergie et ultra verticale s'inscrit dans une vision stratégique différentielle. Ces rapports analysent l'intérêt pour Artprice de développer une intelligence artificielle spécialisée utilisant ses données propriétaires, à la lumière, notamment des perspectives de Luc Julia , co-créateur de Siri d'Apple, Vice-Président de Samsung chargé de l'innovation, actuel Directeur scientifique de Renault, expert mondialement reconnu sur l'IA.

La montée en puissance de l'IA verticale dans l'économie mondiale

L'IA verticale représente aujourd'hui l'une des évolutions les plus prometteuses dans le domaine de l'intelligence artificielle. Contrairement aux modèles génératifs généralistes, l'IA verticale se concentre sur des secteurs spécifiques et répond à des besoins précis avec une efficacité remarquable.

Définition et avantages de l'IA verticale :

L'IA verticale est conçue spécifiquement pour un marché de niche et utilise des données d'experts, des modèles personnalisés et un apprentissage continu pour résoudre des défis sectoriels avec précision. Ceci correspond parfaitement à l'approche de l'Intuitive Artmarket® d'Artprice.

Cette approche spécialisée offre plusieurs avantages par rapport aux IA génératives :

Précision et fiabilité supérieures : les modèles entraînés avec des données sectorielles spécifiques offrent une exactitude pouvant atteindre 99%.

Rapidité d'implémentation : ces solutions permettent un déploiement en semaines plutôt qu'en mois.

Pertinence contextuelle : elles comprennent les nuances et spécificités d'un secteur particulier.

Automatisation efficace : elles réduisent considérablement le travail manuel dans les processus répétitifs.

Selon McKinsey , plus de 70% du potentiel de valeur totale de l'IA proviendra de ces applications verticales, et Gartner prédit que plus de 80% des entreprises auront adopté l'IA verticale d'ici 2026.

Artprice by Artmarket a été très attentive à différents propos scientifiques alertant sur les dangers de l'IA générative, notamment sur l'approche de Luc Julia , un des pères de l'IA qui est une référence mondiale et qui défend une vision de l'IA qui s'aligne parfaitement avec l'approche d'Artprice. Il soutient que les IA doivent être éduquées et spécialisées pour gagner en efficacité et en pertinence.

Dans ses interventions, Luc Julia ainsi qu'une une grande partie de la communauté scientifique critiquent les IA génératives actuelles et leur consommation exorbitantes de ressources en energie et eau : "Je suis persuadé que les IA génératives telles qu'elles sont aujourd'hui sont vouées à disparaître. Ce n'est pas la peine de continuer dans cette course. Je pense que c'est possible qu'on utilise des process plus frugaux". Il affirme que "l'avenir est aux IA plus ciblées, avec des agents spécialisés capables de collaborer".

Pour Luc Julia , l'approche du "Fine Tuning" est essentielle : "Il s'agit de données propres à votre domaine, des données dans lesquelles vous avez confiance. L'IA sera plus spécifique mais deviendra bien plus pertinente". Cette méthode permet d'atteindre une précision supérieure à 90%, voire jusqu'à 98% dans certains contextes. Dans le cadre de l'Intuitive Artmarket®, Artprice est dans la fourchette des 95/99%.

Le développement d'une IA verticalisée représente pour Artprice un choix stratégique parfaitement aligné sur les tendances actuelles du marché et les perspectives des experts comme Luc Julia .

Cette approche offre de nombreux avantages : protection de la propriété intellectuelle, valorisation des données propriétaires accumulées depuis des décennies et création de services à haute valeur ajoutée avec un souci de préserver la transition énergétique. De plus, cette approche effondre les investissements demesurés des AGI où le retour sur investissements est tres incertain, de l'aveu même des fondateurs.

« On peine à comprendre que l'IA générative et ses data centers spécialisés sont des gouffres à eau et à électricité. »

« L'entraînement de ces modèles consomme beaucoup, mais le véritable problème est ce que l'on appelle l'inférence », c'est-à-dire quand ces IA génératives sont sollicitées systématiquement pour réaliser une tâche parfois très simple, d'où le recours par Artprice à son IA verticale Intuitive Artmarket®.

D'ailleurs, que se passerait-il si ChatGPT remplaçait Google, comme semble l'ambitionner OpenAI ? « On exploserait de plus de trois fois la consommation électrique mondiale des data centers. Et cela, juste avec cette utilisation de ChatGPT, sans prendre en compte toutes les autres usages de l'IA », écrit-il.

Luc Julia et une très grande partie de la communauté scientifique alertent aussi que la récupération d'eau douce, indispensable pour refroidir ces centres de données, va affecter les systèmes locaux et priver la population d'un accès à l'eau potable. Tout cela pour permettre de générer une réponse à un e-mail.

Dans un contexte où, comme le souligne Luc Julia , "les modèles génériques gigantesques ont atteint leurs limites", l'approche d'Artprice avec son IA Leader mondial de l'information spécialisée sur le Marché de l'Art s'avère particulièrement pertinente. Elle permet non seulement d'offrir des services plus précis et plus utiles à ses clients, mais aussi de générer une croissance durable de ses revenus.

L'IAIntuitive Artmarket® constitue donc le "relais de croissance 2025/2030 d'Artprice by Artmarket", dans un secteur où la précision, la spécialisation et la propriété des données représentent les véritables atouts stratégiques pour l'avenir.

Artprice s'est emparée d'une étude en secteur tertiaire, dont les chiffres ont été publiés par Les Échos/Solutions, citant DOMO Inc. : un indice important selon les méthodologies d'Artprice qui permet de scorer l'aptitude d'une société à intégrer l'IA dans ses process est le traitement de données/seconde par salarié.

La moyenne s'établit à une génération de 1,7Mo de données/seconde. Après un audit IT de Mazars, Artprice by Artmarket a pu constater par elle-même que chacun(e) de ses collaborateurs(rices) génère 35Mo/seconde, soit 21 fois plus que la moyenne européenne, ce qui est parfaitement cohérent au regard du Core Business d'Artprice de grand éditeur mondial de banques de données professionnelles et d'algorithmes propriétaires et Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

Cette révolution culturelle amène de nouveaux éléments de langage alors que le process et l'outil qu'est l'Intelligence Artificielle est déjà scientifiquement au cœur d'Artprice by Artmarket. Les clients et partenaires d'Artprice, par cette nouvelle sémantique, découvrent les richesses inexplorées d'Artprice, à savoir des données d'une puissance qu'ils n'imaginaient même pas et qui correspondent exactement à leurs besoins.

De plus, Artprice by Artmarket a obtenu deux fois consécutivement le label étatique « Entreprise Innovante » (fait rare pour les entreprises cotées sur un marché réglementé), décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et poursuit ses ambitions dans ce sens.

Artprice by Artmarket.com, forte de l'expérience de sa maison-mère Groupe Serveur - pionnier de l'Internet en Europe , des banques de données juridiques, des premières images de synthèse depuis 1987 - a développé au cours de ces décennies des milliers d'algorithmes propriétaires de plus en plus puissants et pertinents avec plus de 180 banques de données qui lui permettent la mise en place de sa propre IA Intuitive Artmarket®, dans le strict respect des différentes législations, notamment sur les données personnelles et la propriété intellectuelle.

Cela n'a été possible que par le rachat ciblé par Groupe Serveur, puis par Artprice , de sociétés innovantes comme par exemple Xylogic, société suisse composée exclusivement de scientifiques prestigieux (en provenance du CERN, de l'OMS... ) dès 1999, qui avaient un temps d'avance considérable sur leur temps et qui annonçaient déjà les solides prémices et fondamentaux de l'Intelligence Artificielle (voir document de référence Artmarket.com).

Dans le monde feutré des grands éditeurs mondiaux de banques de données professionnelles dont Artprice fait partie, il est vital pour le développement à long terme des industries, d'intégrer des IA propriétaires dans les Core business. C'est pour cela qu'Artprice by Armarket a pris un temps d'avance très conséquent depuis 1999 et fait de 2025/2030, la période clé du démarrage commercial de son IA Intuitive Artmarket® qui est une IA/AI algorithmique propriétaire.

Selon thierry Ehrmann , Fondateur d'Artprice et Président d'Artmarket.com :

« Les algorithmes d'Artprice by Artmarket sont capables, de par des centaines de millions de logs propriétaires anonymisés, de textes, de dizaines de millions d'œuvres d'Art des banques de données Artprice, d'identifier des sémantiques nouvelles qui qualifient la démarche première d'un artiste, son univers, ses inspirations, les mediums utilisés, ses thèmes, ses formes et volumes, etc. ».

Ces précieuses données forment une syntonie, en se rapprochant des 872 000 artistes référencés avec leurs biographies et data certifiées, au-delà des critères visuels académiques classiques, grâce aux réseaux de neurones de l'IA Intuitive Artmarket®.

L'IA Intuitive Artmarket® peut déjà calculer notamment la construction du prix à partir de la traçabilité d'une œuvre d'art, avec ses résultats d'adjudication espacés dans le temps, par la méthode des ventes répétées propre à Artprice, mais est aussi capable d'anticiper les fluctuations futures de cette œuvre unique.

Elle permet par ailleurs de déceler des courants artistiques transversaux d'une extrême complexité qui échappent en grande partie aux mondes académique, institutionnel, universitaire et marchand.

Les algorithmes de l'IA Intuitive Artmarket® peuvent aider les galeries d'art et les Maisons de Ventes aux enchères à fixer des prix optimaux pour les œuvres d'art en fonction de divers facteurs comme la demande, la rareté, ou encore la notoriété de l'artiste. En résumé, l'intelligence artificielle Intuitive Artmarket® offre un potentiel significatif pour révolutionner le Marché de l'Art en améliorant l'accès à l'information, en personnalisant l'expérience des acheteurs, en luttant contre la contrefaçon et en ouvrant de nouvelles perspectives créatives.

L'IA Intuitive Artmarket® est active exclusivement sur un périmètre quasi-infini de contenus propriétaires, donc protégés au titre de la propriété intellectuelle et permet ainsi de s'affranchir d'obstacles et de potentielles interdictions. Elle n'a donc nul besoin d'aller chercher autre part les données et réponses aux requêtes très pointues des utilisateurs du Marché de l'Art. Les jurisprudences qui prospérent peu à peu aux USA et en Europe confirment bien que le pillage de données protégées par les AGI constituent bien une contrefacon et/ou un parasitisme.

C'est donc un gage de pérennité, mais aussi d'accroissement considérable des performances pour Artprice by Artmarket.com, avec une progression constante dans le temps, du chiffre d'affaires par des abonnements à haute valeur ajoutée.

thierry Ehrmann, CEO d'Artprice by Artmarket :

« Ces deux dernières décennies ont été nécessaires à Artprice pour enregistrer, observer et induire des centaines de millions de comportements humains anonymisés face au Marché de l'Art qui est, par nature, d'une infinie complexité par le simple fait qu'une œuvre d'art est hétérogène, singulière et que d'autre part, la notion abstraite de beauté est aux confins de l'émotion humaine. ».

Cet apprentissage algorithmique renforcé a permis à Artprice de créer des modèles d'IA/AI uniques au monde, propres au Marché de l'Art, qui constitueront le relais de croissance 2025/2030 d'Artprice by Artmarket.

Ce n'est pas pour rien que 97 % des groupes du S&P500 prévoient de bâtir leurs croissances sur l'Intelligence Artificielle.

Il ressort des meilleurs analystes financiers anglo-saxons, qui ont un temps d'avance sur l' Europe sur ce sujet, que le seul modèle viable économiquement, sans mettre en péril l'entité économique, quelle que soit sa taille, par des attaques judiciaires incessantes, est une IA basée sur un segment économique extrêmement bien défini.

Ce segment économique de l'IA/AI repose sur cinq piliers de l'histoire de l'informatique : le Big Data, le Deep learning, le Data Mining, les algorithmes propriétaires et bien sûr un Core business basé sur la vente d'informations ultra-qualifiées avec une normalisation des data de l'intégralité des process.

Cette information produite par Artprice by Artmarket joue un rôle capital et possède une pleine propriété intellectuelle de l'intégralité de ces cinq piliers, avec un droit d'auteur et des droits voisins confirmés sur l'intégralité des algorithmes, des banques de données, du Big Data, du machine learning (apprentissage profond) et des réseaux de neurones.

En synthèse , les IA/AI qui triompheront avec un gain économique très conséquent, sans risque industriel ou juridique, sont les entités économiques qui possèdent, en pleine propriété intellectuelle, l'intégralité des différents étages de l'IA propriétaire sur un segment de marché défini où l'information à haute valeur ajoutée, avec un coût élevé, est vitale. Et c'est exactement le cas de l'IA Intuitive Artmarket® développée par Artprice by Artmarket.com, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

Déroulement du schéma directeur 2025/2030 de l'IA Intuitive Artmarket®, après Blind Spot AI®, Artprice lance sa 3ème IA : « AIDB* Search Artist® », Artificial Intelligence Data Bases

Sur le schéma directeur 2025-2030, Artprice by Artmarket a prévu à terme une dizaine d'IA ultra verticales, économes et spécifiques qui représentent chacune la somme des savoirs de chaque département d'Artprice : économétrie & statistiques pour les indices sur le marché de l'art, biographies d'artistes, fonds documentaire de manuscrits & catalogues, bases de données, Intranet auctioneers, agence de presse ArtMarketInsight, Rapports annuels sur le Marché de l'Art, IT, SGE (Search Generative Experience), Data Analyst & Scientist, R&D, marketing et customer service, multi-users & grands comptes, Place de Marché Normalisée, direction & création artistique, communication institutionnelle & financière, juridique, finance et direction ; soit à terme sur 5 ans, une IA spécifique, simple, non énergivore et ultra verticale à chacun des départements.

Une des approches d'Artprice, en matière d'IA, fut d'éviter la théorie des ensembles flous (fuzzy logic), qui est également connue sous le nom de «logique floue», qui est une méthode basée sur les « degrés de vérité » plutôt que sur le système habituel basé sur la logique booléenne 1 ou 0. Cela revient à rechercher, dans la logique booléenne, des sous-jacents inconnus mais pour autant incontestables.

Artprice a développé entre autres une approche singulière de son IA Intuitive Artmarket® qu'elle nomme « Blind Spot AI® ». Ce concept révolutionnaire en IA, dont Artprice est l'auteur, recherche « l'angle aveugle entre les données structurées ».

Dans l'histoire de l'Art, la correspondance de Blind Spot AI® est l'inframince qui est un concept esthétique et scientifique théorisé par Marcel Duchamp , désignant une différence ou un intervalle imperceptible, parfois seulement imaginable mais bien réel, entre deux phénomènes identifiés.

Cette théorie de Duchamp provient des travaux avec le célèbre mathématicien Henri Poincaré, auteur notamment de « La Science et l'Hypothèse » qui est un ouvrage sur l'importance des modèles dans la science. Il est plausible que cet ouvrage ait inspiré Einstein pour sa réflexion qui conduisit à l'article fondateur de la théorie de la relativité restreinte, publié en 1905.

En effet, chez les grands éditeurs mondiaux de banques de données, le droit à l'erreur ne peut pas exister et la relation de confiance établie avec les clients utilisateurs ne peut pas tolérer des données approximatives voire erronées.

Artprice est en train de démontrer qu'il est possible de faire des données inexplorées avec son IA propriétaire et son process «Blind Spot AI®» , sans entamer le capital confiance qui repose depuis 28 ans sur des données incontestables, fiables, exhaustives et pérennes, indispensables aux clients d'Artprice que sont les Experts, Auctioneers / Maisons de Ventes, Marchands d'Art, Galeristes, Institutionnels, Musées, Assurances, Private Banking, Finance, Gestion de Patrimoine et Collectionneurs.

Cette clientèle fidèle et récurrente d'Artprice ne tolère pas la moindre erreur, compte-tenu des enjeux financiers sur les œuvres d'art qui atteignent très vite des montants parfois considérables.

Dans son bêta-test de fin 2024, Artprice by Artmarket ramène la preuve qu'après avoir stabilisé la question de « l'alignement » (alignment problem) en une décennie - qui est essentielle pour mener à bien la genèse, puis la construction de son IA Intuitive Artmarket® - les données à haute valeur ajoutée, produites par son IA Intuitive Artmarket® respectent l'éthique, les valeurs, les attentes et les sensibilités humaines propres au groupe Artprice by Artmarket, à ses clients et aux règles intangibles et multicentenaires du Marché de l'Art.

Courant 2025/2027, Artprice, avec son AIDB Search Artist®, va permettre progressivement à ses 9,3 millions de clients et membres, de rechercher une œuvre via un service payant, à partir d'une photographie de ladite œuvre d'art, à l'instar de Google Lens, pour obtenir l'œuvre identique ou similaire sur Artprice, avec les données de l'artiste.

Cette application propriétaire d'Intelligence Artificielle d'Artprice, AIDB Search Artist®, repose sur 7 années de développement , prenant en compte les 210 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art (avec un noyau dur d'images tokenisées de 18 millions) de 1700 à nos jours du plus grand fonds au monde de manuscrits et catalogues de ventes du Marché de l'Art, véritable bibliothèque d'Alexandrie physique que possède Artprice by Artmarket annotée et analysée par ses historiens et experts.

Cette application AIDB Search Artist® by Artprice n'a pu se concevoir qu'en ayant la maîtrise intégrale de la totalité des process et droits d'auteur, avec un apprentissage manuel, les premières années par les spécialistes d'Artprice pour entraîner une application de deep learning, permettant une recherche sur une œuvre d'art, qu'aucune autre société spécialisée n'a réussi à réaliser à ce jour.

En effet, la trentaine de sociétés, qui se sont confrontées à cet exercice, l'ont limité à leurs contenus non exhaustif où les Benchmarks ne dépassaient rarement les 20 000 artistes, là où Artprice en recense 872 000. De plus, dans de nombreux cas, les droits de reproduction des artistes n'étaient pas honorés.

Dans le cadre de la propriété intellectuelle, trop souvent absente de l'IA – voire victime de violation de ce droit - Artprice rémunère les droits de reproduction des artistes qu'elle référence à travers 54 sociétés de droits d'auteur de pays différents.

Une quatrième IA reposera sur la reconnaissance et l'expertise des signatures et monogrammes d'artistes du IVème siècle à nos jours : AIDB signatures & monograms® by Artprice.

Elle a son apprentissage sur les trois plus grandes banques de données mondiales de signatures et monogrammes, acquises par Artprice depuis 28 ans, comme Caplan & Creps ( USA ), Sound View Press ( USA ), Editions Van Wilder ( Europe ), Enrique Mayer (Suisse) [voir document de référence Artmarket.com].

Déroulement du schéma directeur 2025/2027 de l'IA Intuitive Artmarket®, concernant les investissements dans le Project DIGITS de Nvidia Artprice by Artmarket a pleinement approuvé le concept technologique et la solution juridique qui en découle du Project DIGITS de Nvidia.

En effet, ce boîtier dans un format compact et économe en énergie permet une véritable révolution. Il donnera la capacité à Artprice d'équiper d'un Project DIGITS, chacun de ses collaborateurs(rices), dans le cadre de la production, du savoir et de l'expertise. L'ensemble sera connecté exclusivement sur l'Intranet du groupe en réseau DMZ.

Avec Project DIGITS, les utilisateurs peuvent développer et exécuter des inférences sur des modèles à l'aide de leur propre système de bureau, puis déployer de manière transparente les modèles sur une infrastructure cloud ou de data center propriétés d'Artprice.

« L'IA sera omniprésente dans toutes les applications et dans tous les secteurs. Avec le Project DIGITS, la super-puce Grace Blackwell sera accessible à des millions de développeurs », a déclaré Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA. « Placer un supercalculateur d'IA sur le bureau de chaque data scientist, chercheur en IA et collaborateur leur permet de s'engager et de façonner l'ère de l'IA. »

De même, toutes les data générées par les nombreuses IA propriétaires d'Artprice ne seront générées qu'à partir de ces 180 banques de données propriétaires, ce qui limite singulièrement le phénomène d'« hallucination » propre à l'IA. Enfin, la maîtrise des biais méthodologiques est bien mieux gérée, car l'ensemble des chaînes de calculs et réflexion repose intégralement sur les banques de données Artprice et son Intranet mondial qui le relie aux 7200 Maisons de Ventes partenaires depuis 28 ans.

Selon l'analyse d'Artprice, le Project DIGITS de Nvidia repose sur une innovation singulière : la puce GB10 Grace Blackwell . Le résultat donne une puissance de calcul atteignant 1 petaflop, soit l'équivalent de 1000 opérations par seconde en précision FP4. Enfin, sa véritable force demeure dans sa capacité à faire tourner des modèles d'IA jusqu'à 200 milliards de paramètres - une performance qui monte à 405 milliards lorsque deux unités sont connectées ensemble.

L'appareil est livré avec le système d'exploitation Nvidia DGX OS basé sur Linux.

Artprice by Artmarket, depuis son origine, a développé l'intégralité de ses infrastructures et banques de données sous Linux et possède ainsi une maîtrise parfaite du Kernel Linux pour intégrer à chaque collaborateur Artprice, quelle que soit sa fonction, une Project DIGITS.

Selon Artprice, cette stratégie ne peut qu'être gagnante. En proposant individuellement ce type d'équipement d'une puissance colossale à un prix très compétitif, Nvidia répond au cahier des charges d'Artprice et confirme ainsi sa position de leader du calcul accéléré.

Pour le groupe Artprice, la maîtrise des coûts énergétiques de l'IA est une réalité dont pourrait s'inspirer le monde des grands éditeurs de banques de données verticales dont elle fait partie.

Ce segment économique doit posséder une information qui joue un rôle capital, une pleine propriété intellectuelle de l'intégralité du Big Data (logs anonymisés) jusqu'au Data mining, un droit d'auteur et droits voisins confirmés sur l'intégralité des algorithmes, des banques de données, du machine learning (apprentissage profond) et des réseaux de neurones.

En résumé, les IA qui triompheront avec un gain économique très conséquent, sans risque industriel ou juridique majeur, sont les entités économiques qui possèdent, en pleine propriété intellectuelle, l'intégralité des différents étages de l'IA propriétaire sur un segment de marché défini où l'information à haute valeur ajoutée, avec un coût élevé, est vitale. Et c'est exactement le cas de l' IA Intuitive Artmarket ® développée par Artprice by Artmarket.com.

L'IA Intuitive Artmarket ® s'inscrit dans ce postulat.

