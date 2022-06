Artmarket.com et Artprice n'observent pas d'incidence de la crise en Ukraine sur les ventes aux enchères

PARIS , 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- Quatre mois après l'intrusion de l'armée russe en Ukraine , le Marché de l'Art continue de suivre son agenda sans être perturbé par le conflit qui se déroule aux portes de l' Europe . Les prestigieuses foires Art Basel , TEFAF et Brafa se succèdent en Europe , tout comme la Biennale de Venise ou la dOCUMENTA, sans que le spectre d'une guerre (pas plus que la reprise de l'épidémie de Covid-19 ou la menace d'une crise écologique) ne viennent gâcher les festivités.

« Avec 6,1 Mrd$ engrangés aux enchères sur les cinq premiers mois, ce début d'année 2022 est beaucoup plus intense encore que le précédent (5,4 Mrd$ sur les cinq premiers mois 2021) » annonce thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice. « Les ventes aux enchères sont déjà en hausse de +12 % cette année ».

+50 % de chiffre d'affaires aux USA

Les analyses conduites par Artprice relèvent un début d'année 2022 d'une grande intensité, bien que l'organisation des ventes reste chamboulée dans plusieurs parties du monde (en particulier du côté de l'Asie) par la pandémie de Covid-19.

Seul leader cette année, les Etats-Unis enregistrent une augmentation de +50 % du produit de ventes aux enchères à l'issue des grandes ventes de printemps. Les dernières sessions de prestige ont été marquées par le résultat spectaculaire, frôlant les 200 m$, de Shot sage blue Marilyn (1964) d'Andy Warhol chez Christie's. Pourtant, l'acheteur n'est autre que le galeriste Larry Gagosian , lequel serait bien placé pour souffrir des sanctions internationales prises à l'encontre les oligarques russes qu'il compte parmi ses clients.

Les ventes new-yorkaises de printemps ont également été électrisées par la vente de la toile Untitled (1982) de Jean-Michel Basquiat . Achetée 57,3 m$ en 2016 par le milliardaire Yusaku Maezawa , elle a été revendue cette année pour 85 m$, soit avec une prise de valeur de +48 % en six ans.

Untitled (1982) de Jean-Michel Basquiat enregistre un rendement annuel moyen de +6,8 % au cours des six années où elle aura fait partie de la collection Maezawa. Cette plus-value va en partie servir à couvrir les frais acheteurs de Christie's (plus de 11 m$ sur ce lot), mais également à rassurer le marché qui avait vu la cote de Basquiat grimper frénétiquement avec les achats de Yusaku Maezawa . Le collectionneur japonais avait en effet acquis une toile du même artiste et de la même année pour une somme record de 110 m$ en 2017.

L' Europe suit, l'Asie attend, le Métavers entreprend

Le Royaume-Uni commence l'année 2022 avec un produit de ventes en hausse de +35 % et la France de +25 %. L' Europe semble ainsi tout à fait remise de la crise sanitaire, alors même que le marché asiatique s'est vu contraint de repousser de son côté de nombreuses ventes, dû à une nouvelle vague de Covid-19. Ainsi, Hong Kong n'a enregistré que 146 m$ jusqu'à présent de ventes aux enchères de Fine Art cette année, contre plus d'un demi-milliard l'an dernier à la même époque.

Parallèlement, l'univers des crypto-monnaies et du Web3 s'est montré très généreux dans son soutien à la cause ukrainienne. Kiev a d'ailleurs commencé à accepter dès le mois d'avril 2022 les dons sous forme de NFT. Plusieurs artistes se sont parallèlement lancés dans des ventes de charité d'oeuvres NFT, comme JR en collaboration avec Ukraine DAO ou Pussy Riot, qui ont vendu une version digitale du drapeau ukrainien pour 6,7 m$.

