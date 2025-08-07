Artmarket.com : croissance de 14% de son chiffre d'affaires au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre, Artmarket.com enregistre un chiffre d'affaires en croissance de 14% à 4,77 millions d'euros. Le passage intégral en comptes sociaux au 30 juin 2025 se caractérise par la volonté du conseil d'administration et de son président de se consacrer exclusivement à l'IA intuitive Artmarket et à l'inclusion de Perplexity dans un abonnement premium mixte.

Ainsi, l'absorption de toutes les filiales (LSJE TUP, Artprice Inc.) et/ou leurs actifs, dans Artprice by Artmarket, conduit au terme des normes IFRS non adaptées à la taille d'Artprice pour un gain de temps significatif, face au défi de l'IA.

Le Conseil d'administration, son président-fondateur et les collaborateurs(rices) d'Artprice mettent tous les moyens sur l'IA/AI, tant par la poursuite du développement de son IA propriétaire que le rapprochement avancé avec Perplexity.

La collaboration entre Artprice (leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'art)et Perplexity (entreprise américaine d'Intelligence artificielle) s'inscrit dans une vision stratégique à long terme articulée autour du plan 2025-2030 d'Artprice, qui positionne l'entreprise comme leader mondial en IA de l'information sur le marché de l'art.

Cette feuille de route prévoit le développement progressif d'intégrations plus profondes entre les technologies propriétaires d'Artprice, notamment son IA Intuitive Artmarket et sa technologie Blind Spot AI, avec les capacités avancées de Perplexity.

