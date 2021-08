Artmarket.com : Banksy est le 1er artiste vivant dans le classement Artprice au S1 2021. Le Marché de l'Art reconnaît le Street Art comme discipline majeure et mondialisée

PARIS, 31 août 2021 /PRNewswire/ -- Les générations à venir considéreront-elles Banksy comme l'artiste-clé du début du 21ème siècle ? C'est ce que présagent les 123 millions $ engrangés aux enchères au premier semestre 2021, qui placent Banksy en 5ème position dans le classement général Artprice, juste derrière les géants Picasso, Basquiat, Warhol et Monet. Qu'on le veuille ou non, une page de l'Histoire de l'Art est en train de s'écrire... car il ne peut plus s'agir d'un simple effet de mode. Ses œuvres liées à l'actualité enflamment toujours un peu plus le Marché, mais son travail aborde depuis 25 ans des problématiques universelles, bien loin d'être résolues, en les sortant dans la rue et en les invitant dans notre quotidien.

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice :« La demande pour les oeuvres de Banksy est en croissance exponentielle depuis cinq ans, à tel point qu'il est déjà trop tard pour les musées d'espérer acquérir des œuvres originales à prix raisonnables. Mais qui pouvait prévoir que ce street artiste anonyme, tournant le dos au système, deviendrait l'artiste vivant le plus performant du Marché de l'Art ? Il y a quelques années encore, la Tate Modern aurait paraît-il refusé une donation de l'artiste... Depuis lors, Banksy est devenu un véritable symbole, rendu plus fort par chaque crise (financière, sanitaire, etc.) que traverse notre monde ».

Game Changer

Banksy s'inscrit dans la tradition d'Ernest Pignon Ernest et de Blek le Rat, mais fait entrer l'art du pochoir dans le 21ème siècle. Chaque nouvelle œuvre, découverte dans les rues de Bristol ou les ruines de Gaza, sur une porte-arrière du Bataclan ou dans le métro new-yorkais, est photographiée, médiatisée, likée, partagée, détournée... avant d'être trop souvent encore nettoyée par le service propreté de la ville. Génie du dessin, de sa mise en situation et de sa diffusion, Banksy a donné vie à une œuvre aussi spectaculaire que tentaculaire. Chaque pièce porte un message qui s'adresse à tous, peu importe notre âge, notre langue ou nos connaissances en histoire de l'art.

La somme de ses performances forme depuis un quart de siècle une gigantesque fresque qui dépeint les chagrins et les défis de notre société, présents et à venir : climatiques, sécuritaires, inégalitaires, terroristes, etc. Son oeuvre s'érige de plus en plus comme une arme politique, à travers des projets d'une audace jamais atteinte dans l'Histoire de l'Art : son parc d'attraction Dismaland (2015), le Walled Off Hotel de Bethléem (2017), ou le bateau pour migrant Rescue (2020).

S'il reste d'abord un street artiste engagé, qui recherche la justesse dans l'espace et dans le temps, son travail se décline ensuite pratiquement à l'infini. En réutilisant ses pochoirs pendant plusieurs années sur toile ou sur carton, en tirant des éditions limitées, en abreuvant son compte Instagram et en déclinant ses travaux sous forme de tasses, de magnets ou de porte-clefs, Banksy a rendu son œuvre omniprésente dans notre quotidien.

John Russo, Group CEO of Maddox Gallery: « Au regard de la renommée internationale que Banksy a acquise en tant qu'artiste vivant et anonyme, pratiquant un art considéré pendant des siècles comme du vandalisme, il faut reconnaître qu'il a changé le visage de l'art contemporain tel que nous le connaissions. Son engagement politique et sa manière à la fois drôle et intelligente d'immortaliser l'opinion publique lui ont permis de capturer le zeitgeist de notre temps, mais également d'ouvrir le monde de l'art contemporain à une nouvelle ère de création. »

"When you consider the widespread and global acclaim that Banksy has achieved as an anonymous living artist, whose practice is an art form that for centuries has been considered vandalism, he's single-handedly changed the face of contemporary art as we know it. This, combined with his engagement with current affairs and witty immortalisation of public opinion has not only allowed him to capture the zeitgeist of our time, but also to open the gates of the contemporary art world to a new era of creatives".

Mieux encore que Beeple, dont les œuvres digitales sont suivies jour après jour par 2,2 millions de followers sur Instagram et dont le NFT a été vendu pour 69m$ en mars 2021, Banksy répond à une demande extrêmement puissante pour un art qui regarde droit dans les yeux notre présent et tire la sonnette d'alarme pour l'avenir. Paradoxalement, son oeuvre critique cette société-même qui l'acclame. Plein de cynisme (Laugh now), son travail accorde cependant une place prépondérante à la tendresse (Flower thrower), à l'humour (Che Guevara on Skates), à l'espoir (Girl with balloon), et recherche toujours la surprise.

Happy Shopper

Les pièces de Banksy se vendent rarement sur le premier marché, sinon sous forme d' happening (à New York, Venise ou sur shop.grossdomesticproduct.com) mais elles circulent abondamment sur le second marché, à la fois en galerie, sur internet et aux enchères publiques. Plus de 1200 de ses œuvres ont été proposées en salles de vente sur les six premiers mois de l'année 2021, dont les trois-quart ont trouvé acquéreur (seulement 23 % d'invendus).

Des sessions entières lui sont consacrées chez Sotheby's, Christie's ou chez Forum Auctions, couvrant toutes les gammes de prix, depuis les œuvres originales à plusieurs millions de dollars, en passant par des épreuves d'artistes très recherchées, jusqu'aux estampes et aux sculptures en éditions plus ou moins importantes, signées ou non. Cette circulation d'une extrême intensité est chapeautée par un système d'authentification mis en place par l'artiste lui-même, le Pest Control Office.

John Russo, Group CEO of Maddox Gallery: « La magie de Banksy est d'avoir réalisé ce que tout artiste souhaite : le succès sur le second marché. Avec sa dernière édition sortie en 2010, l'achat d'une estampe de Banksy a d'ailleurs été impossible sur le premier marché pour la plupart des collectionneurs.

Mais grâce au Pest Control, authentifiant les œuvres en circulation, Banksy a engagé les collectionneurs dans un simple jeu économique. En limitant drastiquement l'offre, il augmente la valeur des pièces en circulation, permettant à ses premiers adeptes de réaliser des retours sur investissements époustouflants.

Pour ceux qui ont acheté auprès d'une galerie réputée, travaillant en relation étroite avec le Pest Control Office, comme nous en sommes très fiers à la Maddox Gallery, les investisseurs de Banksy ont réalisé des bénéfices considérables au cours de la dernière décennie. Nos propres clients ont en moyenne enregistré un bénéfice de +42,6% sur le seul exercice 2020 »

"The magic behind the story of Banksy is that he has achieved what every artist wants to achieve: success on the secondary market. With Banksy last releasing an edition in 2010, purchasing a Banksy on the primary market has been impossible for most collectors.

With Pest Control at hand, however, to authenticate works in circulation on the secondary marketplace, Banksy has engaged his followers in a simple game of economics. By drastically limiting the supply of his work, he's driven up the value of the pieces in circulation, allowing his early followers the opportunity to realise an incredible return on their purchase.

For those that have purchased from a reputable gallery with a close working relationship with Pest Control, as we are proud to say that we have at Maddox, Banksy investors will have achieved a considerable profit in the past decade, with our own clients realising an average profit of 42.6% in 2020 alone ».

I Can't Believe You Morons Actually Buy This Shit

Lorsqu'il veut se soustraire au Marché, Banksy n'en devient que plus attractif encore. En témoigne la vente de Girl with balloon (2006), dont la valeur aurait bondi après sa destruction partielle à l'automne 2018, en pleine session de vente. Ce coup de théâtre a été si bien orchestré que certains ont suspecté une connivence entre l'artiste et Sotheby's : comment le mécanisme d'auto-destruction a-t-il pu en effet passer à travers les mailles de la prestigieuse maison de ventes ? Mais décidément la malchance ne sourit pas à Banksy.

Seulement lui aussi est capable de jouer le jeu du Marché quand c'est pour 'la bonne cause'. En 2021, il a décroché sa toile Game Changer (2020), offerte à l'hôpital de Southampton, afin de refinancer l'institution en pleine crise sanitaire. L'oeuvre a récolté un record de 21,9m$, soit 17 % de son produit de ventes aux enchères en ce début année.

Au S1 2021, le marché Banksy se répartit essentiellement entre Royaume-Uni (64%), les Etats-Unis (15%) et Hong Kong (13 % de son produit de ventes aux enchères). Ce marché triangulaire, de mieux en mieux distribué entre les trois grandes capitales du Marché de l'Art, contribue pleinement à l'augmentation du prix de ses œuvres, comme le révèle les trois passages de la petite toile Laugh Now But One Day We'll Be in Charge (2000) en salles de ventes :

le 15/10/2007 chez Sotheby's Londres pour 342 000$

le 29/06/2017 chez Bonhams Londres pour 380 000$

le 18/06/2021 chez Sotheby's Hong Kong pour 2 283 000$

A 47 ans (âge présumé), Banksy est une superstar internationale, adulée par la communauté street art autant que par les professionnels du Marché de l'Art, ainsi que par de 11 millions de followers sur Instagram. Mais contrairement à nombre d'influenceurs, Banksy se soucie moins de son image personnelle que de son art, qui questionne le futur de notre planète et de l'Humanité telle que nous la connaissons.

Images :

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/08/image1-artmarket-artprice-banksy-auction-sales-turnover-vs-lots.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/08/image2-artmarket-artprice-banksy-turnover-by-year-of-creation.jpg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : econometrics@artprice.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite :

https://fr.artprice.com/demo

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/Biographie_nov2020_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 770 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2020 publié en mars 2021 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2020



Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2020 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2020

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (5,3 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,4 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1605464/image1_artmarket_artprice.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1605465/image2_artmarket_artprice.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg