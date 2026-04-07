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Artivion progresse grâce à l'approbation par la FDA d'un dispositif aortique peu invasif
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 avril - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Artivion AORT.N augmentent de 5 % à 35,03 $ dans les premiers échanges

** La société déclare que la FDA a approuvé son système NEXUS Aortic Arch System, qui traite une maladie grave de l'aorte, l'artère principale du corps, sans chirurgie à thorax ouvert

** La société indique que le dispositif peut être utilisé pour traiter la maladie de la crosse aortique, y compris les déchirures chroniques de la paroi de l'artère, offrant ainsi une alternative à la chirurgie à haut risque

** La société affirme que l'approbation est étayée par des données d'essais montrant un taux de survie élevé et de faibles taux d'accidents vasculaires cérébraux et d'interventions répétées

** L 'autorisation lui permet d'exercer une option d'achat de son partenaire Endospan dans les 90 jours

** La société a obtenu un prêt de 150 millions de dollars pour financer une acquisition potentielle d'Endospan

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de ~27% depuis le début de l'année

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ARTIVION
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