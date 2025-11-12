 Aller au contenu principal
Artiva progresse après des données de sécurité positives pour son nouveau traitement contre les maladies auto-immunes
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

12 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Artiva Biotherapeutics ARTV.O augmentent de 2 % à 3,66 $ dans les premiers échanges

** La société déclare que sa thérapie cellulaire expérimentale, AlloNK, a donné des résultats prometteurs en matière d'innocuité lors d'essais préliminaires sur des patients atteints de maladies auto-immunes, y compris la polyarthrite rhumatoïde

** ARTV indique que 32 patients atteints de maladies auto-immunes ont reçu AlloNK plus des anticorps anti-CD20 dans des cliniques communautaires, principalement en dehors des hôpitaux, sans effets secondaires graves

** La société déclare que le traitement élimine les cellules B, un type de cellules immunitaires liées à plusieurs maladies auto-immunes, en l'espace de deux semaines

** Plus de 150 000 patients américains souffrent d'une polyarthrite rhumatoïde qui ne répond pas aux médicaments actuels, selon ARTV

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 64 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARTIVA BIOTHRP
3,3351 USD NASDAQ -7,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

