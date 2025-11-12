Artiva progresse après des données de sécurité positives pour son nouveau traitement contre les maladies auto-immunes

12 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Artiva Biotherapeutics ARTV.O augmentent de 2 % à 3,66 $ dans les premiers échanges

** La société déclare que sa thérapie cellulaire expérimentale, AlloNK, a donné des résultats prometteurs en matière d'innocuité lors d'essais préliminaires sur des patients atteints de maladies auto-immunes, y compris la polyarthrite rhumatoïde

** ARTV indique que 32 patients atteints de maladies auto-immunes ont reçu AlloNK plus des anticorps anti-CD20 dans des cliniques communautaires, principalement en dehors des hôpitaux, sans effets secondaires graves

** La société déclare que le traitement élimine les cellules B, un type de cellules immunitaires liées à plusieurs maladies auto-immunes, en l'espace de deux semaines

** Plus de 150 000 patients américains souffrent d'une polyarthrite rhumatoïde qui ne répond pas aux médicaments actuels, selon ARTV

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 64 % depuis le début de l'année