Artiva met fin à son programme de thérapie cellulaire après le décès de deux patients et réduit ses effectifs de 94 %

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Artiva Biotherapeutics ARTV.O a annoncé mardi qu'elle allait suspendre le développement de sa thérapie cellulaire expérimentale destinée à traiter certaines maladies auto-immunes, après le décès de deux patients participant à l'essai clinique, ce qui a entraîné une chute de 30 % de son cours en pré-ouverture.

Le développeur de cette thérapie réduit également ses effectifs d’environ 94 % et évalue actuellement différentes options stratégiques, a-t-il précisé.

Voici plus de détails:

* La thérapie AlloNK d'Artiva faisait l'objet d'un essai clinique de phase intermédiaire en tant que traitement potentiel de maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde

* Artiva a indiqué qu’un despatients participant à l’essaiavait subi un événement neurologique mortel à la suite du traitement

* L’investigateur et une commission indépendante d’évaluation de la sécurité ont estimé que cet événement était probablement lié à des complications causées par la fludarabine, un médicament de chimiothérapie, a précisé la société

* Un deuxième patient participant à l’essai est décédé subitement environ deux mois après le début du traitement; un investigateur a estimé que ce décès n’était pas lié à AlloNK, a ajouté Artiva

* "Après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile d’interrompre le développement d’AlloNK et d’explorer d’autres options stratégiques", a déclaré le directeur général Fred Aslan

* Au 30 septembre, Artiva disposait d’environ 319,1 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements

* Au 31 décembre 2025, la société comptait 104 salariés à temps plein, selon son rapport annuel