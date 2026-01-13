Arthur J. Gallagher perd du terrain après le déclassement de BMO en raison des inquiétudes liées à la croissance

13 janvier -

** Les actions du courtier en assurance Arthur J. Gallagher

AJG.N en baisse de 2,88% à 257,22 $

** BMO rétrograde AJG de "surperformance" à "performance du marché"

** La maison de courtage réduit également le PT de 289 $ à 275 $, ce qui représente encore un potentiel de hausse de 3,8 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Le courtier cite des préoccupations concernant les marges bénéficiaires et la visibilité de la croissance organique

** Les bénéfices du 4ème trimestre devraient être en dents de scie, l'essentiel de la force se concentrant sur le T1 2026 en raison de la saisonnalité dans les segments de la réassurance et des avantages sociaux, selon la société de courtage

** 13 des 23 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 285 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, AJG a baissé de 10 % au cours des 12 derniers mois