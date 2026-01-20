Artemis lance une deuxième stratégie actions sur les émergents

Artemis vient de lancer sa deuxième stratégie actions sur les marchés émergents, Artemis Funds (Lux) – SmartGARP® Global Emerging Markets ex China Equity, pour répondre à une demande des clients.

Ce fonds marchés émergents hors Chine est géré par Raheel Altaf, qui gère aussi l’Artemis Global Emerging Markets Equity Fund et la stratégie équivalente logée dans une Sicav, qui combinent un encours de 2,7 milliards de livres. Il s’appuie sur l’équipe SmartGARP, dont les analystes Aalok Sathe, Harry Eastwood et Laura Corbetta.

« La Chine, en tant que marché d’investissement, s’est considérablement développée au cours de la décennie qui a suivi le lancement du fonds Artemis Global Emerging Markets Equity Fund en 2015. Certains investisseurs préfèrent donc disposer d’une allocation distincte pour la Chine, tandis que d’autres se contentent d’une exposition via un fonds mondial diversifié sur les marchés émergents. En fin de compte, il s’agit d’offrir davantage de choix aux investisseurs », explique Harry Eastwood.

Le processus d’investissement SmartGARP d’Artemis examine les caractéristiques financières des entreprises afin d’identifier celles qui connaissent une croissance plus rapide que le marché, mais dont les valorisations sont inférieures. Les gérants de fonds utilisent ces informations pour constituer des portefeuilles composés d’actions dont les prévisions de bénéfices sont revues à la hausse, mais qui ont tendance à être sous-évaluées et sous-représentées dans les portefeuilles des investisseurs.

Artemis Funds (Lux) – SmartGARP Global Emerging Markets ex China Equity utilise l’indice MSCI Emerging Markets ex China comme référence. Le fonds est géré de manière active et investit principalement (au moins 80?% de ses actifs) dans des actions de sociétés cotées, dont le siège social est situé ou qui exercent une partie significative de leurs activités dans des pays émergents, à l’exception de la Chine. Le fonds peut investir dans des sociétés à petite et moyenne capitalisation, mais il n’y a aucune restriction ou contrainte en termes de capitalisation boursière.

L'Agefi