Artemis IM recrute deux gérants de Majedie

(NEWSManagers.com) - Artemis Investment Management a recruté Adrian Brass au sein de son équipe de gestion actions américaines. A partir de juillet, il sera le gérant principal du fonds Artemis US Extended Alpha. Il sera rejoint par James Dudgeon, qui sera co-gérant du fonds et sera amené à participer à l’élaboration de toutes les stratégies actions américaines d’Artemis.

Le duo vient de Majedie. Adrian Brass y était responsable de la gestion du fonds Majedie US Equity et co-responsable de la gestion des fonds Global Equity et Global Focus, lancés en 2014. James Dudgeon occupait les fonctions de co-gérant au sein de l’équipe actions Etats-Unis chez Majedie aux côtés d’Adrian Brass.

Chez Artemis, Adrian Brass et James Dudgeon exerceront leurs fonctions sous la responsabilité de Cormac Weldon. Ce dernier est à la tête de l’équipe de gestion actions américaines d’Artemis et demeure le gérant principal des fonds Artemis Funds (Lux) - US Select et Artemis Funds (Lux) – US Smaller Companies, fonction qu’il occupe depuis leur lancement.

Par ailleurs, Will Warren sera également co-gérant du fonds Artemis US Extended Alpha et conservera la responsabilité de la gestion du fonds Artemis Funds (Lux) - US Absolute Return. Il gardera également les fonctions qu’il occupe à la tête de l’équipe de recherche actions technologiques américaines.