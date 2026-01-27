 Aller au contenu principal
Artémis a signé un contrat de cession à Anta de l'intégralité de sa participation dans Puma SE
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 01:12

Puma SE PUMG.DE :

* ARTÉMIS ANNONCE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE CESSION D'ACTIONS DÉFINITIF EN DATE DU 26 JANVIER 2026 PORTANT SUR L'INTÉGRALITÉ DE SA PARTICIPATION DANS PUMA SE

* AU TERME DE L'ACCORD, ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED (« ANTA ») ACQUERRA 43 014 760 ACTIONS ORDINAIRES, REPRÉSENTANT ENVIRON 29 % DU CAPITAL SOCIAL DE PUMA SE

* SELON LES TERMES DE L'ACCORD, ANTA ACQUERRA CES ACTIONS AU PRIX DE 35 EUR PAR ACTION, POUR UN MONTANT TOTAL DE 1 505,5 MEUR . CETTE VALORISATION FAIT RESSORTIR UNE PRIME DE 62 % PAR RAPPORT AU COURS DE CLÔTURE DE L'ACTION PUMA AU 26 JANVIER 2026



