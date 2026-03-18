Artelo Biosciences fait un bond en avant et prévoit de mener une étude au Royaume-Uni sur un médicament contre le glaucome

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18 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Artelo Biosciences ARTL.O augmentent de 55% à 7,35 $ avant le marché

** La société déclare qu'elle va tester un médicament expérimental à base de cannabinoïdes, ART27.13, dans le glaucome, une maladie oculaire qui endommage la vision en augmentant la pression à l'intérieur de l'œil

** L'étude menée au Royaume-Uni permettra de déterminer si la capsule orale peut réduire en toute sécurité la pression oculaire chez les personnes atteintes de glaucome ou d'hypertension oculaire, une affection caractérisée par une pression oculaire supérieure à la normale

** L'essai est financé par Glaucoma UK et HSC R&D; le recrutement des patients devrait commencer au deuxième trimestre 2026, selon l'entreprise

** Le médicament est conçu pour agir en dehors du cerveau afin d'éviter les effets "high" ou d'altération de l'esprit, indique l'entreprise

** ART27.13 est également testé pour la perte de poids liée au cancer; la société affirme qu'une étude sur le glaucome pourrait étendre son utilisation - ARTL

** Les actions ont baissé de 81% en 2025