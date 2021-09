Artefact - Signature par les principaux actionnaires d'Artefact et Ardian Expansion du contrat de cession d'une participation majoritaire dans Artefact suivie du dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée

Paris, le 20 septembre 2021 - Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME), expert dans la transformation data et le marketing data & digital auprès des grandes marques, annonce, à l'issue des négociations exclusives annoncées le 26 juillet 2021, la signature le 17 septembre 2021 par les principaux actionnaires d'Artefact, dont Monsieur François de la Villardière, Président du Conseil d'administration, les co-fondateurs et co-dirigeants d'Artefact, Messieurs Vincent Luciani, et Guillaume de Roquemaurel, ainsi que certains actionnaires de référence, dont le Fonds Nobel, Financière Arbevel, Truffle Capital et Otus, ainsi que plusieurs managers et actionnaires minoritaires et Ardian Expansion du contrat de cession (le « Contrat de Cession ») relatif au transfert d'une participation majoritaire dans Artefact représentant environ 52% du capital et des droits de vote d'Artefact (le « Bloc de Contrôle »), pour un prix de 7,8 euros par action ordinaire (sous réserve d'ajustements usuels à la date de réalisation de la cession du Bloc de Contrôle notamment en cas de distribution de dividendes, étant précisé que les co-fondateurs et co-dirigeants d'Artefact se sont engagés à faire leurs meilleurs efforts pour qu'Artefact ne mette pas en œuvre d'opération entraînant de tels ajustements).