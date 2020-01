Artefact : Marge brute de l'exercice 2019

Poursuite de la dynamique sur les activités Conseil Data

Sur 2019, l'activité Conseil Data poursuit sa dynamique de croissance et affiche une hausse proforma de 41% par rapport à 2018. Atteignant 28,3 M€, elle représente 43% de la marge brute annuelle contre 33% en 2018. Au cours de l'exercice, plusieurs nouvelles références sont venues enrichir le portefeuille clients parmi lesquelles des clients grands comptes tels que Danone, L'Oréal, Sodexo, Saudi Telecom, Unilever, etc.

L'activité Média historique est restée contrastée avec un repli de la marge brute de -5% sur l'exercice. En France et sur les Autres marchés, la dynamique de croissance est aujourd'hui solide. Les difficultés sur cette activité sont localisées en Allemagne et dans une moindre mesure au Royaume-Uni, où le déploiement de l'offre et la structuration des équipes plus tardifs n'ont pas permis pas de renouer avec la croissance en 2019. En fin d'année, le portefeuille clients a été enrichi de plusieurs nouveaux comptes significatifs (Gardena, GRDF, Moonsoon, Ooredoo, Ubisoft, etc.) qui produiront leur plein effet sur l'exercice 2020.