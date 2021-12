Artefact entre dans une phase d’accélération de sa croissance avec pour objectif de devenir le groupe leader mondial des services data, suite au succès de l’offre de rachat par Ardian

Paris, le 15 décembre 2021 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et Cathay Capital, se félicitent du succès de leur offre publique d’achat simplifiée sur le solde du capital et des titres d’Artefact, un leader des services autour de la data.



Les conditions requises étant réunies à l’issue de l’offre, le retrait obligatoire sur les actions Artefact sera effectif à compter du 21 décembre 2021 au prix de 7,80€ par action. Les managers historiques d’Artefact s’associent également à cette offre en réinvestissant fortement aux côtés d’Ardian pour assurer la continuité de sa gouvernance avec Vincent Luciani à sa tête, en tant que CEO du Groupe.



Fondée en 2014 par Vincent Luciani et Guillaume de Roquemaurel, et après une expansion rapide à l’international, Artefact s’est imposé comme un leader de la transformation business par la data, dont la mission est de faire le pont entre la data et les métiers pour créer de la valeur.