Artefact annonce son calendrier de communication financière pour 2021

Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME) annonce son calendrier de communication financière pour 2021 :



- 28 janvier 2021 : Marge brute annuelle 2020 et fourchette d'EBITDAr 2020

- 22 avril 2021 : Résultats annuels 2020 & Marge brute du T1 2021

- 22 juillet 2021 : Marge brute du 1er semestre 2021

- 28 octobre 2021 : Résultats du 1er semestre 2021 et Marge brute

du 3e trimestre 2021





Toutes les dates de publication annoncées s'entendent après clôture de bourse.





Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : artefact@newcap.eu