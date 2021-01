Artefact annonce sa marge brute du T4 2020 et une fourchette d'EBITDAr estimé pour l'exercice 2020

Paris, le 28 janvier 2021 - 17h45 CET - Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME) expert dans la transformation data auprès des grandes marques, annonce aujourd'hui sa marge brute et une fourchette d'EBITDAr estimé pour l'exercice 2020.



Guillaume de Roquemaurel et Vincent Luciani, co-DG du Groupe Artefact, déclarent : « La solidité des performances commerciales du Groupe et l'amélioration de la rentabilité, réalisées en dépit des conditions sanitaires et économiques, objectivent la pertinence du positionnement et du modèle économique d'Artefact. Ces succès commerciaux, particulièrement remarquables au T4 avec +17% de croissance proforma2, s'inscrivent dans un contexte de demande soutenue de la part des grandes marques internationales pour nos offres data. En leur permettant de reconfigurer leur organisation et process autour du client, celles-ci constituent un véritable driver pour surmonter la crise. En ce début d'année, les planètes sont clairement alignées pour Artefact et nous avons hâte de poursuivre cette dynamique et de confirmer notre position de leader dans le conseil et les services en transformation data ».



