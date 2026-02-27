 Aller au contenu principal
Artea voit ses revenus annuels reculer fortement
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 18:02

Artea a dévoilé un chiffre d'affaires de 58,2 millions d'euros sur l'exercice 2025, en repli de 41,81%.

Dans le détail, les revenus promoteur sont en baisse de 52,52%, à 38,2 millions d'euros, tandis que les revenus récurrents immobiliers ont augmenté de 2,35%, à 20 millions d'euros. Cette progression intègre des revenus fonciers nets en baisse de 4,67%, en raison de cessions et des revenus de service en croissance de 7,58%, portés par la dynamique des activités de gestion locative.

La société pionnière de la transition énergétique, dont l'objectif est de proposer une vision de l'immobilier en rupture avec les usages de son époque, a constaté un allongement des délais de prise de décision et une hausse des taux de rendement des immeubles demandées par les investisseurs.

Valeurs associées

ARTEA
8,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
