Artea voit ses revenus annuels reculer fortement
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 18:02
Dans le détail, les revenus promoteur sont en baisse de 52,52%, à 38,2 millions d'euros, tandis que les revenus récurrents immobiliers ont augmenté de 2,35%, à 20 millions d'euros. Cette progression intègre des revenus fonciers nets en baisse de 4,67%, en raison de cessions et des revenus de service en croissance de 7,58%, portés par la dynamique des activités de gestion locative.
La société pionnière de la transition énergétique, dont l'objectif est de proposer une vision de l'immobilier en rupture avec les usages de son époque, a constaté un allongement des délais de prise de décision et une hausse des taux de rendement des immeubles demandées par les investisseurs.
