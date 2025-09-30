Artea : Report de la publication des résultats du 1er semestre 2025

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce, qu’en raison de retards dans les travaux de clôture semestrielle, la publication des résultats semestriels 2025 initialement prévue le 30 septembre devrait intervenir au plus tard le 31 octobre 2025.



A propos d’ARTEA



Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

- l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) avec Dream Energy qui alimente aujourd’hui l’ensemble de ses immeubles en énergie renouvelable, produite en France. Un réseau de stations de super-chargeur est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français puis sur trois pays d’Europe ;

- l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble, Lyon, Bordeaux…)...