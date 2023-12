ARTEA rembourse à l’échéance son emprunt Euro PP de 25 M€



ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour le remboursement à son échéance de son émission Euro PP FR0014002D70 d’une valeur d’émission de 25 M€.

Cette souche, initialement émise en décembre 2018 pour un montant de 6,8 M€, puis complétée en 2019 d'un montant de 18,2 M€, avait une maturité de 5 ans et portait intérêt au taux annuel de 5,25%.

Le remboursement sera réalisé demain à la date contractuelle.

Avec cette opération, ARTEA démontre sa capacité à respecter ses engagements financiers, même dans un contexte macro-économique plus dégradé.