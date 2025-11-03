Communiqué de presse ARTEA



ARTEA publie ses résultats semestriels 2025.



Note préliminaire

Le 7 mars 2025, Dream Energy a conclu un accord d’investissement avec le fonds d’investissement TIIC spécialiste des infrastructures de mobilité, publiques et digitales en Europe, et membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, à hauteur de 40 % de son capital. Cette levée de fonds stratégique s’accompagne d’un plan d’investissement ambitieux avec pour objectif d’accélérer le développement des infrastructures énergétiques durables et la mobilité électrique en France et en Europe. Cet investissement renforce l’engagement de Dream Energy dans la transition énergétique grâce à un modèle intégré et innovant.