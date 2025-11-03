 Aller au contenu principal
ARTEA publie ses résultats semestriels 2025.
information fournie par Boursorama CP 03/11/2025 à 20:05

Communiqué de presse ARTEA

ARTEA publie ses résultats semestriels 2025.

Note préliminaire
Le 7 mars 2025, Dream Energy a conclu un accord d’investissement avec le fonds d’investissement TIIC spécialiste des infrastructures de mobilité, publiques et digitales en Europe, et membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, à hauteur de 40 % de son capital. Cette levée de fonds stratégique s’accompagne d’un plan d’investissement ambitieux avec pour objectif d’accélérer le développement des infrastructures énergétiques durables et la mobilité électrique en France et en Europe. Cet investissement renforce l’engagement de Dream Energy dans la transition énergétique grâce à un modèle intégré et innovant.

Valeurs associées

ARTEA
8,5000 EUR Euronext Paris +0,59%

