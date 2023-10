Artea : les comptes basculent dans le rouge au premier semestre

(AOF) - Artea affiche une perte opérationnelle à 659 000 euros au premier semestre 2023 contre un bénéfice opérationnel de 3,4 millions d'euros au premier semestre 2022. Cette baisse s'explique par la forte politique d'investissement menée par le groupe dans ses deux nouvelles activités : Dream Energy et les services immobiliers. Il affiche une perte nette de 1,67 million d'euros contre un bénéfice net de 10,94 millions d'euros. En revanche, sur cette période, le cash-flow courant part du groupe s'élève à 3,3 millions d'euros en croissance de 27% par rapport au premier semestre 2022.

Sur ce premier semestre, Artea enregistre un chiffre d'affaires de 47,57 millions d'euros en progression de 34% contre 35,48 millions d'euros un an avant à la même période.

Cette croissance à laquelle les trois métiers d'Artea ont contribué (promotion, énergie, activités récurrentes immobilières), reflète la diversification croissante du groupe avec une contribution de l'activité promotion qui ne représente plus au 30 juin 2023 que 75% du chiffre d'affaires total contre 82% en 2022 et 91% en 2021.

Etant donné les signatures réalisées en juillet (Bachasson G et Lesquin F), avec carnet de commande à date et les négociations en cours, Artea reste optimiste sur les perspectives d'activité en 2023 et 2024.

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.