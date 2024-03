ARTEA: Dream Energy et la Banque des Territoires signent un partenariat pour investir 75M€ d’euros dans la recharge ultra rapide

Le Vésinet, 25 mars 2024 - Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables et la Banque des Territoires, annoncent la création d’une société de co-investissement

(joint-venture) détenue respectivement à 51% et 49%, et dotée de 40 millions d’euros de fonds propres. Avec un complément de financement par concours bancaires, à travers notamment des financements du Crédit Agricole (Alsace Vosges), Dream Energy et la Banque des Territoires pourront investir 75 millions d’euros dans la construction et l’exploitation de près de 140 stations de supercharge pour véhicules électriques en France.





Depuis 2007, Dream Energy, filiale du Groupe ARTEA, est un acteur global des énergies renouvelables exploitant un parc français de plus de 70 centrales hydrauliques et photovoltaïques et détenant une licence de fournisseur d’électricité.