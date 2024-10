Communiqué de presse ARTEA



Des résultats semestriels 2024 pénalisés par la hausse des coûts de construction. Un retour à l'équilibre anticipé sur l’exercice 2024 grâce aux opérations signées ou en cours de signature.



CROISSANCE DE +23% DU CHIFFRE D’AFFAIRES



Au 1er semestre 2024, ARTEA enregistre un chiffre d’affaires de 58,3 M€, en hausse de +23% par rapport au 1er semestre 2023. Le semestre s’est caractérisé par une croissance de l’ensemble des activités du groupe et par une poursuite de la diversification avec une contribution de l’activité Promotion qui ne représente plus que 73% du chiffre d’affaires total au bénéfice des activités d’Energies renouvelables et de Services.