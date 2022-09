ARTEA : DES RESULTATS SEMESTRIELS 2022 EN AMELIORATION

• Progression de +27% du résultat opérationnel

• Multiplication du résultat net part du groupe par 8

• Augmentation du patrimoine immobilier de +6% à 360 M€ et du patrimoine énergie à 50 M€

• Hausse de +5% de l’ANR à 35,6 €/action

• Montée en puissance des activités de fourniture d’électricité renouvelable



ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de ses comptes pour le 1er semestre 2022, arrêtés lors du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 28 septembre 2022. Les Commissaires aux Comptes ont effectué leurs procédures de revue limitée des comptes et leur rapport est en cours d’émission.