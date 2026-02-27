 Aller au contenu principal
Artea, Dékuple, LDC, Nexans,... les valeurs à suivre lundi à Paris
information fournie par AOF 27/02/2026 à 18:32

(AOF) - Artea

Artea a dévoilé un chiffre d'affaires de 58,2 millions d'euros sur l'exercice 2025, en repli de 41,81%. Dans le détail, les revenus promoteur sont en baisse de 52,52%, à 38,2 millions d'euros, tandis que les revenus récurrents immobiliers ont augmenté de 2,35%, à 20 millions d'euros. Cette progression intègre des revenus fonciers nets en baisse de 4,67%, en raison de cessions et des revenus de service en croissance de 7,58%, portés par la dynamique des activités de gestion locative.

Dékuple

Dékuple, le spécialiste européen de la communication et du data marketing, a connu un ralentissement de son activité au quatrième trimestre avec des revenus en hausse de 8,1%, à 67,4 millions d'euros, contre +13,6%, à 57,7 MEUR trois mois plus tôt. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires a connu une croissance de 11,4%, à 242,6 MEUR. Dans le détail, les ventes du marketing digital ont augmenté de 17,2%, à 110,4 MEUR. En revanche, l'activité magazines a reculé de 6,7%, 62,2 MEUR, et celle de l'assurance a fléchi de 4%, à 7,8 MEUR.

Engie

Engie lance une augmentation de capital d'environ 3 milliards d'euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, afin de financer en partie l'acquisition de UK Power Networks (UKPN), distributeur d'électricité au Royaume-Uni.Le produit net de l'augmentation de capital contribuera au maintien de la notation de crédit strong investment grade d'Engie, conformément à son engagement. L'Etat, via l'agence des Participations de l'Etat, qui détient actuellement environ 23,6% du capital d'Engie, ne participera à l'augmentation de capital.

LDC

Le groupe LDC annonce une augmentation de capital réservée à la société SOCCAD 2, qui regroupe des cadres salariés de l'entreprise. Cette augmentation de capital a pour objet de mettre en place pour lesdits cadres un instrument attractif d'accès au capital social destiné à favoriser leur investissement personnel et financier. Il s'agit d'une augmentation de capital social en numéraire d'un montant maximal de 80 000 euros par l'émission de 400 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,20 EUR à libérer en numéraire et dont la souscription serait réservée à la société SOCCAD 2.

Nexans

Nexans a dévoilé la démission d'Oscar Hasbún Martínez de son mandat d'administrateur, avec effet au 20 mai prochain. En outre, ce départ implique également la fin de ses fonctions de président du comité stratégique et de développement durable. Cette démission s'inscrit dans le contexte de la réduction de la participation d'Invexans Limited dans le capital de Nexans.

SES

L'opérateur de satellites communiquera ses résultats annuels.

Thermador Groupe

Le spécialiste des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire dévoilera ses résultats annuels.

