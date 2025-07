ARTEA : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires du 1er semestre 2025.



Dans le cadre du pacte d’actionnaires conclu entre Artea et TIIC, Dream Energy ne contribue plus au périmètre de consolidation du Groupe. En application de la norme IFRS 5 relative aux actifs et passifs destinés à être cédés, Dream Energy est désormais traitée comme une activité non poursuivie. À ce titre, ses contributions ont été exclues des comptes consolidés à compter de l’exercice 2024. Ceci explique pour partie la baisse du chiffre d’affaires.