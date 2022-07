ARTEA : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

• Dynamique soutenue de l’activité Promotion

• Forte croissance des activités Energie et Services

• Inauguration d’une 1ère station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques en partenariat avec Siemens

• Remboursement de l’emprunt obligataire de 17 M€ et mise en place de crédits bancaires pour un montant de 23,2 M€



ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre