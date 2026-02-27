Communiqué de presse ARTEA



Chiffre d’affaires annuel 2025 : 58,2M€

• Services et foncières : 20 M€ (+2,35%)

• Un taux d’occupation de la foncière stable à 96%

• Promotion : 38,2 M€ (-52,5%)



En 2025, ARTEA enregistre un chiffre d’affaires de 58,2 M€, en net repli par rapport à 2024 (-41,81 %)



L’évolution du chiffre d’affaires se décompose comme suit :



● Les revenus issus des activités récurrentes immobilières progressent au global de +2,35 % à 20 M€, et intègrent :

o des revenus fonciers nets en baisse de 4,67% avec l’impact des cessions liées à la politique d’arbitrage des actifs en patrimoine ARTEA. Sur l’ensemble du patrimoine (ARTEA et Immobilière Durable), le taux d’occupation reste optimisé à 96 % ;