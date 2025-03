Communiqué de presse ARTEA



Chiffre d’affaires annuel 2024 : 100 M€



• Services et foncières : 12,7 M€ (+12%)

• Un taux d’occupation de la foncière stable à 96%

• Promotion : 80,5 M€ (-3%)

• Dream Energy déconsolidé suite à l’opération avec TIIC



Dans le cadre du pacte d’actionnaires conclu entre Artea et TIIC, Artea a cédé le contrôle de sa filiale Dream Energy. Conformément aux principes comptables en vigueur, Dream Energy est dès lors traitée comme une activité non poursuivie et ne contribue plus au périmètre de consolidation du Groupe. En conséquence, son chiffre d’affaires a été exclu des comptes consolidés 2024 et retraité sur l’exercice 2023 afin de garantir la comparabilité des données financières.