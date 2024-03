ARTEA: Chiffre d’affaires annuel 2023 en hausse de +42%

Chiffre d’affaires annuel 2023 en hausse de +42%

• Consolidation des deux nouveaux piliers de développement :

o Energies renouvelables : multiplication par 2,4 de l’activité

o Services et foncières : +59%

• Promotion : +32%



ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires de l’exercice 2023.



(en millions d'euros) 2023 2022 Evolution

Total Dream Energy - Activité Energie 10,3 4,2 +144%



Revenus locatifs bruts 8,9 9,0 -1%

Charges refacturées (2,4) (2,8) -13%

Activité Foncière 6,5 6,2 +4%

Activité Services (Coworking, Hôtellerie, Honoraires) 11,4 5,0 +126%

Total revenus récurrents immobiliers 17,9 11,2 +59%



Total revenus promoteur 82,9 62,9 +32%



TOTAL chiffre d'affaires 111,1 78,3 +42%

Données consolidées non auditées