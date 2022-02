ARTEA : ARTEA et PONY s’allient pour faciliter les déplacements des collaborateurs des ARTEPARC grâce à des vélos à assistance électrique partagés

Paris, le 1er février 2022 – L’entreprise française de vélos en libre-service pony et le Groupe ARTEA, acteur de la transition énergétique et de l’immobilier durable, ont conclu un partenariat afin de proposer des vélos à assistance électrique partagés sur l’ARTEPARC de Meylan.

Le service pony est disponible dans plusieurs communes de l’aire grenobloise, dont le technopôle Inovallée où se trouve l’ARTEPARC Meylan. Les centaines de collaborateurs travaillant à l’ARTEPARC pourront ainsi emprunter et stationner les vélos en libre-service pony au cœur de l’ARTEPARC afin d’effectuer leurs trajets domicile-travail et leurs déplacements professionnels quotidiens.